Самарский "Союз-2.1а" со спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 25 декабря, в 17:11 (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск произведенной самарским РКЦ "Прогресс" ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ