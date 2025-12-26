16+
Самарский "Союз-2.1а" со спутником успешно стартовал с космодрома Плесецк

АРХАНГЕЛЬСК. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
В четверг, 25 декабря, в 17:11 (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск произведенной самарским РКЦ "Прогресс" ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим аппаратом на борту, сообщает Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ

Пуск и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Со спутников поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно.

