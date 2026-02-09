Сметана, сгущенка и творог: с чем жители Самары едят блины на Масленицу

Аналитики Авито спросили у жителей Самары, собираются ли они отмечать Масленицу, что будут делать и какие блины печь. Оказалось, что большинство не обходит этот праздник стороной и печет блины, а также соблюдает другие традиции. Особенно высокий интерес к нему проявляет молодежь, готовя полноценный праздник с играми, творческими активностями и костюмами.

Как празднуют и воспринимают Масленицу

9 из 10 жителей Самары планируют в этом году отмечать Масленицу. 80% празднующих будут печь блины. Также 48% планируют просить прощение в Прощеное воскресенье — в основном это респонденты старше 65 лет (58%). 25% будут посещать фестивали, ярмарки и массовые гуляния в городе — это чаще респонденты среднего возраста (42% опрошенных 35-44 лет). Молодежь 25-34 лет в основном собирается ходить в гости (39%) и принимать их у себя (26%).

Так, для большинства опрошенных Масленица — в первую очередь, вкусная еда и блины (76%). Еще 41% ценят это событие за возможность собрать за столом семью и близких. 39% стараются таким образом поддерживать культурные традиции и связь с историей. Для 31% этот праздник как символический ритуал — проводы зимы и встреча весны. А для каждого четвертого (25%) Масленица несет за собой духовный аспект, в частности, подготовку к началу Великого поста.

Главное — блины

Большинство жителей Самары (79%) умеют печь блины. Из них 25% делают это уверенно и даже выработали свой фирменный рецепт. 31% пекут редко, но считают, что у них неплохо получается. 22% признаются, что их первый блин всегда выходит комом — в основном так отвечали мужчины (27%) и молодежь 18-24 лет (33%). А 12% смело заявляют, что их зона ответственности — есть, а не печь. Это также в основном мужчины (20%) и зумеры (15%).

Самая любимая добавка к блинам у жителей Самары — сметана (56%). Также популярностью пользуется сгущенное молоко (44%), творог или творожная масса с изюмом (44%), мёд (43%) и варенье, джем или повидло (38%). Опрошенные старше 65 лет любят просто блины с маслом (40%), а респондентам 45-64 лет нравится добавлять к ним красную икру (31%). Они же, а также опрошенные 35-44 лет любят блины с красной рыбой (23-35%), а молодежь 18-34 лет — с ветчиной или колбасой (20%).

Праздничные закупки

Покупать к Масленице опрошенные в основном планируют продукты — муку, молоко, яйца, масло, начинки и так далее (78%). При этом 43% собираются заказать готовые блины и угощения. Еще 21% купят текстиль и декор для праздничного стола. А 16% понадобится что-то из посуды или кухонной техники — например, сковорода, блинница или миксер. Примечательно, что зумеры чаще других возрастных групп планируют отметить праздник с размахом — купить развлечения и игры для компании (17%), товары для творчества, в частности, наборы для изготовления чучела (16%), а также одежду и аксессуары в народном стиле (12%).

Потратить на праздник опрошенные готовы в среднем 2 500 рублей. 22% хотели бы уложиться в 1 000 рублей, купив только необходимые продукты для блинов. 50% готовы потратить от 1 000 до 3 000 рублей, а 14% — от 3 000 до 5 000. Бюджет больше 5 000 рублей закладывают 12% — это в основном молодежь, планирующая большой праздник (17%).