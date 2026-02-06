16+
Общество

Резервист из Сергиевского района: "Нельзя допустить, чтобы враг до наших городов и сел добрался"

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Боец поделился историей о том, как принял решение вступить в ряды мобилизационного резерва Самарской области.

Владимир — казак, житель Сергиевского района. Когда началась специальная военная операция, мужчина хотел вступить в ряды добровольцев, но по состоянию здоровья не прошел медкомиссию. А когда появилась возможность встать на стражу страны в своем родном регионе — ни минуты не сомневался.

"Для меня решение вступить в мобрезерв не было сложным — просто понимаю: родину надо защищать. В зоне СВО или здесь, на территории родного региона. Поэтому, когда появилась возможность встать в резерв, даже не раздумывал — везде нужны надежные люди", — поделился Владимир.

Боец отметил, что сборы его не пугали: он казак и не раз бывал "в поле".

"Эти две недели прошли не зря: и старые навыки освежил, и новому научился — сейчас требования серьезнее. Теперь впереди конкретная работа — защита инфраструктуры нашего региона. Думаю, мы с парнями справимся. Семья поддержала полностью. Жена все понимает: свое беречь надо. Нельзя допустить, чтобы враг до наших городов и сел добрался", — сказал резервист.

