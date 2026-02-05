16+
Молодежная политика Общество

В Самаре проходит всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 4 по 5 февраля в Самаре на базе Дома Молодежи ОАО "РЖД" проходит всероссийское совещание руководителей студенческих отрядов проводников РСО, участниками которого стали представители более 30 регионов России. В рамках совещания планируется разработка концепции развития студенческих отрядов проводников РСО в 2026 году.

Фото: Самарские студенческие отряды

"Для Самарской области важно, чтобы трудовые проекты давали молодежи понятную профессиональную траекторию и устойчивый опыт. Поэтому на совещании в Самаре мы говорим не только о подготовке к летнему сезону, но и о развитии круглогодичных форматов. В 2025 году Самарская область вошла в пилотный проект, который реализуется только в шести городах России, и у нас работает круглогодичный отряд проводников, обслуживающий поезд № 047 — 048 Самара — Санкт-Петербург. Поэтому задачей региона остается помогать выстраивать прозрачные и безопасные условия работы для ребят", — отметил врио министра молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

В течение двух дней участников ждут встречи с руководством ОАО "РЖД", АО "ФПК", ООО "Напитки ТрансСервис" и АО ТК "Гранд Сервис Экспресс", обсуждение вопросов текущей деятельности, а также выработка концепции развития студенческих отрядов проводников в 2026 году. Также на совещании подведут итоги зимних пассажирских перевозок 2025–2026 года. С начала декабря до конца января более 1000 проводников РСО принимали участие в зимних пассажирских перевозках.

"Самара уже четвертый год берет на себя ответственность за организацию Всероссийского совещания руководителей отрядов проводников, за что мы выражаем благодарность региональному отделению. Мы собрали руководителей направления, обсуждаем проблематику, плановые параметры и способы их достижения. Для нас важно, чтобы вновь назначенные руководители говорили с нами на одном языке, понимали важность работы, важность привлечения дополнительных отрядов, формирования их. Уверен, что сезон 2026 года позволит нам выйти на плановые показатели, а также поможет нашим отрядам получить более выгодные и интересные условия работы", — поделился член общественного совета министерства транспорта РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

Совещание стало площадкой для укрепления связей между участниками движения, обсуждения актуальных проблем и поиска новых возможностей для развития студенческих отрядов проводников как важного элемента молодежной политики России.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в колл-центр РСО по номеру 8 800 770 0 117.
Организаторами совещания выступили студенческие отряды Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.

