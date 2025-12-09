16+
Молодежная политика Общество

Более 13 млн руб. составил грантовый фонд Самарской области по итогам конкурсов Росмолодежь.Гранты

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Молодежном центре Самарской области 4 декабря прошел итоговый форум по социальному проектированию. Мероприятие объединило более 70 человек для подведения итогов деятельности проектного сообщества региона и определения стратегии развития социального проектирования в регионе на следующий год.

Фото: Всероссийский молодежный форум "Машук"

В 2025 г. от Самарской области на конкурсы экосистемы "Росмолодежь.Гранты" было подано 783 заявки. Из них 26 проектов получили финансовую поддержку, а общая сумма грантового фонда составила более 13,5 млн рублей.

"Горжусь тем, с каким огромным потенциалом и ответственностью молодежь Самарской области подходит к социальному проектированию. Каждая заявка, каждый проект — это смелые идеи и желание изменить мир вокруг себя. В регионе хорошо сформировано проектное сообщество — пространство, где идеи находят поддержку, а начинающие авторы проектов — совет и вдохновение", — отметила Виктория Хоркина, координатор Росмолодежь.Гранты в Самарской области.

Конкурсы Росмолодежь.Гранты проводятся по 18 номинациям. Одними из самых популярных среди победителей стали: #создавай_возможности, #вклад_в_будущее и #развивай_среду. Самарские грантополучатели предложили инициативы для организации занятости молодежи, ее вовлечения в сферу науки и технологий, а также для развития малых территорий. Один из таких проектов — Ахратская ткацкая мастерская, которая получила поддержку в размере 299 тыс. рублей.

"Победа проекта "Ахратская ткацкая мастерская" — это чувство гордости и восторга, будто ожила частица нашей истории. Это не просто награда, а подтверждение, что наше дело — сохранение наследия предков — по-настоящему важно и нужно людям", — поделилась Валерия Аверина, победитель конкурса Росмолодежь.Гранты: Микрогранты.

Такие результаты были достигнуты благодаря образовательной и консультационной работе. За год было проведено более 100 обучающих мероприятий, включая выезды в муниципалитеты, и свыше 200 персональных консультаций от экспертов Росмолодежь.Гранты. Впервые был организован онлайн-курс по социальному проектированию от проектного сообщества Самарской области "МСО.Проекты".

В 2025 г. регион также одержал победу в конкурсе Молодежных площадок для проведения Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". На очном этапе конкурса "Студент года" свои инициативы презентовали 45 самарских студентов.

Грантовое сообщество растет, привлекая новых участников и идеи, которые со временем вырастают в настоящие проекты. В этом году 12 человек из Самарской области вошли в состав экспертного сообщества Росмолодежь.Гранты и еще три стали амбассадорами — теперь они являются лицом грантового конкурса в регионе.

"Для меня это возможность показать на своем примере, что любые мечты могут стать реальностью, если действительно этого хотеть и упорно работать. Я прошла путь от первых идей до реализации больших проектов, и сейчас хочу вдохновлять других не бояться пробовать и двигаться вперед. Амбассадор — не просто роль. Это поддержка и помощь тем, кто хочет менять свою жизнь и окружающий мир к лучшему", — рассказала Татьяна Старостина, амбассадор Росмолодежь.Гранты Самарской области.

Сейчас Самарская область входит в топ-15 регионов-лидеров по реализации мероприятий, направленных на популяризацию конкурса Росмолодежь.Гранты. 

