Бойцы студенческих отрядов Самарской области приступили к строительству объектов атомной отрасли в России и за рубежом Участники "Движения Первых" из Самарской области стали организаторами новогодних акций 100 тыс. юных жителей Самарской области прошли профориентацию с помощью Кадровых центров в 2025 году Молодежный форум ПФО "иВолга" признан лучшим окружным форумом России Бойцы студенческих отрядов Самарской области будут работать на зарубежных объектах Росатома в зимнем сезоне

Молодежная политика Общество

Бойцы студенческих отрядов Самарской области приступили к строительству объектов атомной отрасли в России и за рубежом

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Участники Российских студенческих отрядов (РСО) приступили к работе на трудовых проектах в трех регионах страны, а также за рубежом — в Турции и Египте. В зимнем трудовом сезоне 2026 года принимают участие более 350 бойцов студенческих строительных отрядов, среди которых есть представители Самарской области.

Фото: Пресс-служба Российских студенческих отрядов Самарской области

"350 студентов РСО приступили к строительству объектов Росатома в России и за рубежом. Зимние трудовые проекты студенческих отрядов — не просто сезонная трудовая деятельность, а важный этап в формировании профессиональной и гражданской зрелости молодого поколения. Участие в таких инициативах позволяет студентам работать в условиях реального производства, осваивать современные технологии и видеть результат своего труда. Практико-ориентированное образование — это ключевой элемент современной системы подготовки кадров. Благодаря таким проектам ребята выходят на рынок труда уже подготовленными, понимая специфику будущей профессии и обладая реальным опытом. При организации зимних строительных работ учитывается и учебный процесс. Российские студенческие отряды работают в тесной связке с образовательными организациями. Это позволяет гармонично сочетать теорию и практику, формируя у молодежи ответственное отношение к профессии и понимание своей роли в развитии страны", — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Михаил Киселев.

В проектах атомной отрасли задействованы участники студенческих отрядов из 26 регионов России. Стройки объединили студентов РСО из 8 федеральных округов.

В Египте, Бурдаева Дарья, боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ Атлант, приступила к работе в холдинге "ТИТАН-2" на строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в составе международного студенческого строительного отряда "Дюна". Участники проекта занимаются ведением проектной документации, выезжают на строительную площадку и участвуют в контроле качества работ. Они работают на объектах компании АО "ТИТАН-2", которая возводит строительно-монтажную базу, ядерные острова двух энергоблоков и береговые гидротехнические сооружения для четырех энергоблоков станции.

В Турции в составе международного студенческого строительного отряда "Босфор" работает Шалкина Екатерина, боец Штаба студенческих отрядов СамГТУ Атлант. Бойцы стройотрядов задействованы на объектах строительства компании TSM Enerji и АО "СЭМ", входящих в холдинг "ТИТАН-2". Участники трудятся электромонтажниками по освещению и осветительным сетям и техниками ПТО. В рамках проекта действует программа "Профессионалы": выпускники колледжей участвуют в электромонтажных работах, а студенты вузов проходят производственную практику на площадке АЭС "Аккую".

Помимо работы, для участников зимних студенческих строек запланированы профориентационные, спортивные и творческие мероприятия. По итогам сезона будут определены лучшие участники и студенческие отряды.

Перед началом работы все бойцы РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В 2025 году в Российских студенческих отрядах состоят более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и внесли значимый вклад в развитие страны. В 2025 году в составе студенческих отрядов Самарской области было трудоустроено более 3,7 тысяч человек участников, из которых более 780 человек, работали строителями на значимых стройках России.

