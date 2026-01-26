Творческую молодежь Самарской области приглашают принять участие в международном конкурсе "ЮНКОР-2026"

С 1 февраля дети и молодежь Самарской области от 6 до 18 лет могут подать заявку и принять участие в VII открытом международном конкурсе юных корреспондентов "ЮНКОР-2026". В этом году конкурс проходит в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина "О проведении в Российской Федерации Года единства народов России".
Конкурс направлен на патриотическое воспитание детей и подростков, укрепление межнациональных отношений, сохранение исторической памяти, повышение интереса к изучению истории родной страны и региона, а также развитие креативного мышления. С 2023 по 2025 годы проведения на конкурс поступило более 2000 заявок более чем от 3000 участников из 75 регионов России, 4-х стран ближнего зарубежья.
Рассказать в творческом формате о Самарской области можно, выбрав одну из номинаций:
- "Город моими глазами";
- "Город, которого нет";
- "Уроки созидания";
- "Защитники Отечества-Герои нашего времени";
- "От земли к орбите: дружба народов — двигатель космоса";
- "Да здравствует братский союз и великая дружба народов";
- "Гастрономическая летопись: от предков к нам".
Конкурс проводится в дистанционном формате с 1 февраля по 31 марта 2026 года. Подведение итогов до 10 апреля 2026 г. Для участников конкурса предусмотрены обучающие мастер-классы, а победители получат дипломы и возможность встретиться с ведущими журналистами России.
Организатор конкурса: АНО поддержки семьи и детей "Просветительская общественная инициатива "Пойдем с нами".
Подробная информация о сроках и порядке проведения международного конкурса "ЮНКОР-2026" опубликована в официальном сообществе проекта в социальных сетях:
