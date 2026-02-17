16+

Молодежная политика Общество

В Самарской области проведут Карьерный форум в рамках празднования Дня Российских студотрядов

САМАРА. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 17 февраля, по всей стране отмечается День Российских студенческих отрядов, который был установлен в соответствии с указом президента РФ В. В. Путина от 21 февраля 2015 года.

Фото: Самарские студенческие отряды

Студенческие отряды Самарской области объединяют более 5 тыс. молодых людей, которые в летний трудовой семестр работают по восьми направлениям: строительном, педагогическом, сервисном, путинном, сельскохозяйственном, производственном, проводников, медицинском, а также в составе трудовых отрядов подростков.

В этом году студотряды региона проведут Карьерный форум "Труд Крут", который пройдет 24 февраля в Молодежном многофункциональном центре Самарской области (пр. Масленникова, 37). Участниками станут школьники и студенты средних и высших учебных заведений: они смогут узнать о возможностях трудоустроиться в ведущие компании Самарской области. За несколько лет форум посетило более 4 тыс. человек.

Карьерный форум "Труд Крут" — это одно из крупнейших ежегодных карьерных событий Самарской области, собирающее на одной площадке ведущих работодателей и тысячи молодых людей, стремящихся к профессиональному развитию. Здесь участники смогут не только определить свои карьерные интересы, но и познакомиться с возможностями трудоустройства в крупнейших компаниях региона.

"В 2024 году, мне посчастливилось стать участником Карьерного Форума студенческих отрядов Самарской области, который проходил в Ледовом дворце. Изначально я пришла на форум с целью узнать о возможностях трудоустройства студентов, но спустя некоторое время я поняла, что
 РСО — это, не только про работу, здесь собраны единомышленники, готовые развиваться и пробовать себя в новом. Благодаря поддержке наставников, я не только провела свое лучшее лето с отрядом в лагере, но и продолжила свой карьерный путь в РСО, и теперь я работник регионального штаба", — поделилась Екатерина Морозова, специалист Регионального штаба студенческих отрядов Самарской области.

Программа форума включит в себя насыщенную деловую и образовательную часть. На площадке разместятся фотозоны, презентационные стенды работодателей и партнеров, где можно будет узнать о вакансиях и программах стажировок. В зоне работодателей участники смогут ознакомиться с деятельностью компаний, пройти собеседование или оставить заявку на трудоустройство. А также будут функционировать лекционные площадки, где ведущие специалисты и топ-менеджеры проведут мастер-классы и обсуждения по актуальным вопросам профессионального роста, востребованным компетенциям и трендам рынка труда.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Самарской области.

