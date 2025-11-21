Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября

Мероприятие направлено на развитие профессиональных компетенций и поддержку карьерного старта среди молодежи региона. Форум объединит школьников, студентов и работающую молодежь.

Карьерный форум организуют в молодежном многофункциональном центре Самарской области (ул. Масленникова, 37) с 10:00 до 15:00. Организатором выступает молодежное правительство региона.

Программа форума насыщенна и разнообразна: образовательные сессии, игра "карьерное бинго", консультации карьерных специалистов и главное событие - панельная дискуссия с участием работодателей региона. Они расскажут о вакансиях, программах стажировки, возможностях трудоустройства и перспективах карьерного роста.

"Форум проводится впервые, и наша ключевая задача - обратить внимание молодых людей на региональный рынок труда и познакомить их с имеющимися возможностями. Ведь именно в Самарской области созданы все условия для комфортной жизни и построения успешной карьеры", - рассказал Денис Катков, руководитель проекта, молодежный министр труда Самарской области.