Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября

Мероприятие направлено на развитие профессиональных компетенций и поддержку карьерного старта среди молодежи региона. Форум объединит школьников, студентов и работающую молодежь.
Карьерный форум организуют в молодежном многофункциональном центре Самарской области (ул. Масленникова, 37) с 10:00 до 15:00. Организатором выступает молодежное правительство региона.
Программа форума насыщенна и разнообразна: образовательные сессии, игра "карьерное бинго", консультации карьерных специалистов и главное событие - панельная дискуссия с участием работодателей региона. Они расскажут о вакансиях, программах стажировки, возможностях трудоустройства и перспективах карьерного роста.
"Форум проводится впервые, и наша ключевая задача - обратить внимание молодых людей на региональный рынок труда и познакомить их с имеющимися возможностями. Ведь именно в Самарской области созданы все условия для комфортной жизни и построения успешной карьеры", - рассказал Денис Катков, руководитель проекта, молодежный министр труда Самарской области.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.