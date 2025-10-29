Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат "Абилимпикс"

30 октября в Москве стартует Национальный чемпионат "Абилимпикс". Девиз 2025 года: "Нет предела — действуй смело!". В этом году соревнования охватывают 50 компетенций в 18 сферах экономики. Самарскую область представят школьники, студенты и специалисты, выступающие по четырем компетенциям в каждой возрастной категории. Особая гордость региона — двое конкурсантов на чемпионате среди участников специальной военной операции, где мастерство подкреплено силой характера.
"Каждый год я вижу, как участники нашей команды растут, крепнут в своем мастерстве, становятся увереннее — и это, пожалуй, самое ценное, что дает "Абилимпикс", — уверена заместитель министра образования Самарской области Ольга Лысикова. — В этом году в состав региональной сборной вновь вошли ветераны СВО. Их участие придает особую силу движению — ведь это люди, которые знают цену ответственности и взаимной поддержке. Для нас "Абилимпикс" — не просто соревнование, а пространство, где профессионализм становится частью человеческого достоинства. Мы всей Самарской областью переживаем за ребят и искренне верим в их успех!".
Оценивать мастерство участников будут около 300 экспертов из 54 регионов России, в том числе восемь специалистов из образовательных организаций Самарской области.
Особую интригу внесут открытые международные соревнования: в них выступят участники из дружественных стран, включая государства БРИКС. Россию в компетенции "Флористика" представит Алена Ретина, студентка Самарского многопрофильного колледжа имени В. В. Бартенева и победитель Национального чемпионата 2024 года. Напомним, награды победителям и призерам чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" в прошлом году вручал губернатор Вячеслав Федорищев.
"Гордимся нашими талантами и желаем им успехов и побед!" — отметил глава региона, подчеркнув, что вопросы реабилитации, социализации и жизнеустройства людей с ограничениями в здоровье, поддержки их начинаний и стремлений остаются приоритетными направлениями в работе правительства России по указанию президента и правительства Самарской области.
Впервые учащиеся образовательных учреждений Самарской области примут участие в Фестивале возможностей и Фестивале знакомства с профессией, а специалисты ООО "Самараавтожгут" проведут открытые мастер-классы для гостей чемпионата.
"Абилимпикс" — это проект, который помогает увидеть, сколько таланта и силы скрыто в людях с ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы "Россия — страна возможностей", реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
