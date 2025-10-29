Новый этап финансовой эстафеты: как жителям Самарской области повлиять на рейтинг региона

Стартовал новый, VI этап эстафеты "Мои финансы" под девизом "Думай о будущем: страхование и накопления". Он посвящен созданию финансовой защиты с помощью страховых инструментов. На основе результатов тестирования будет сформирован рейтинг регионов.

Напомним, Самарская область заняла 2-е место в общероссийском рейтинге по итогам тестирования граждан в рамках V этапа эстафеты "Мои финансы". Об этом ранее в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федоришев.

В рамках этапа "Финансово-цифровая безопасность всей семьи" во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах региона прошло около 1200 мероприятий. Их участниками стали более полумиллиона жителей области.

Сейчас также каждый житель Самарской области может повлиять на позицию региона в рейтинге, пройдя тестирование на платформе моифинансы.рф.

Всего 10 вопросов помогут не только оценить, сможете ли вы защитить себя и свою семью от финансовых форс-мажоров, но и узнать полезную информацию о современных страховых продуктах.

Пройти тестирование можно по ссылке.