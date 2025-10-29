Новый этап финансовой эстафеты: как жителям Самарской области повлиять на рейтинг региона

Стартовал новый, VI этап эстафеты "Мои финансы" под девизом "Думай о будущем: страхование и накопления". Он посвящен созданию финансовой защиты с помощью страховых инструментов. На основе результатов тестирования будет сформирован рейтинг регионов.
Напомним, Самарская область заняла 2-е место в общероссийском рейтинге по итогам тестирования граждан в рамках V этапа эстафеты "Мои финансы". Об этом ранее в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федоришев.
В рамках этапа "Финансово-цифровая безопасность всей семьи" во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах региона прошло около 1200 мероприятий. Их участниками стали более полумиллиона жителей области.
Сейчас также каждый житель Самарской области может повлиять на позицию региона в рейтинге, пройдя тестирование на платформе моифинансы.рф.
Всего 10 вопросов помогут не только оценить, сможете ли вы защитить себя и свою семью от финансовых форс-мажоров, но и узнать полезную информацию о современных страховых продуктах.
Пройти тестирование можно по ссылке.
Последние комментарии
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.