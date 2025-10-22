16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ поддерживает промышленность и развивает инженерные кадры страны ВТБ упростил оплату коммунальных услуг — нужен только адрес Россельхозбанк в пятый раз подряд подтвердил статус лидера Антикоррупционного рейтинга — 2025 НОВИКОМ предоставил гарантии воронежской производственно-инжиниринговой компании Более 1,5 млн человек подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ

Банки Финансы

НОВИКОМ поддерживает промышленность и развивает инженерные кадры страны

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Председатель Правления банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Ростеха), куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева приняла участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Центральной темой обсуждения стала интеграция системы образования в интересах промышленности и обеспечения обороноспособности страны.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Открыл заседание председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу о привлечении ветеранов СВО на оборонные предприятия. Как вы знаете, сегодня особенно востребованы работники с реальным опытом и широким набором компетенций. Здесь нашей ключевой задачей становится профессиональное обучение и дальнейшее трудоустройство демобилизованных участников спецоперации. Их армейские навыки и знания должны найти применение на наших предприятиях, прежде всего оборонных", — отметил Сергей Чемезов.

Глава Ростеха сообщил, что совместно с Союзом машиностроителей России утверждена Дорожная карта по адаптации и трудоустройству участников боевых действий. В рамках документа запущен проект "СВОе дело с Ростех". Инициатива позволяет применить опыт воинов, полученный при использовании вооружений и военной техники, и одновременно помогает вернуться к мирной жизни.

НОВИКОМ также держит в фокусе своего внимания бывших участников военных действий, приходящих работать на промышленные предприятия страны. В прошлом году банк расширил действие мотивационной программы "Развитие" на сотрудников, прошедших программу "Доброволец" или службу по мобилизации. Программа, разработанная совместно с Ростехом, позволяет предприятиям укреплять свой кадровый состав за счет приоритетных категорий работников. Становясь участником "Развития", сотрудник получает возможность брать ипотеку и кредиты в НОВИКОМе по льготным ставкам.

В ходе заседания также было отмечено, что совершенствование инженерного образования и подготовка кадров для предприятий ОПК напрямую укрепляют потенциал страны. В своем докладе президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев подчеркнул, что Союз и Лига системно выстраивают работу по интеграции образования и промышленности, формируя единую кадровую цепочку — от школьных инженерных классов до предприятий высокотехнологичных отраслей.

"Мы видим устойчивый интерес молодежи к инженерным профессиям. Форум "Инженеры будущего", олимпиада "Звезда" и акция "Неделя без турникетов" стали работающими механизмами профориентации, а через них — инструментами развития кадрового потенциала промышленности", — отметил Владимир Гутенев.

Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей (ВРО) активно вовлечено в федеральные инициативы по привлечению молодежи на производства. В этом году ВРО и НОВИКОМ организовали поездку школьников из Воронежа — победителей олимпиады "Звезда" и детей сотрудников предприятий машиностроительной отрасли — для участия в молодежной смене Международного промышленного форума "Инженеры будущего". Также при поддержке отделения школьники и студенты знакомятся с работой воронежских предприятий в ходе акции "Неделя без турникетов".

Помимо этого, в рамках сотрудничества ВРО СоюзМаш с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" в ЛНР реализуется проект "Индустриальный класс". Он предполагает создание мастерских, где подростки получат первые инженерно-технические навыки, освоят современные технологии и подготовятся к будущей работе на предприятиях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2