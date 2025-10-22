НОВИКОМ поддерживает промышленность и развивает инженерные кадры страны

Председатель Правления банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Ростеха), куратор Воронежского отделения СоюзМаш Елена Георгиева приняла участие в расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Центральной темой обсуждения стала интеграция системы образования в интересах промышленности и обеспечения обороноспособности страны.

Открыл заседание председатель Союза машиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу о привлечении ветеранов СВО на оборонные предприятия. Как вы знаете, сегодня особенно востребованы работники с реальным опытом и широким набором компетенций. Здесь нашей ключевой задачей становится профессиональное обучение и дальнейшее трудоустройство демобилизованных участников спецоперации. Их армейские навыки и знания должны найти применение на наших предприятиях, прежде всего оборонных", — отметил Сергей Чемезов.

Глава Ростеха сообщил, что совместно с Союзом машиностроителей России утверждена Дорожная карта по адаптации и трудоустройству участников боевых действий. В рамках документа запущен проект "СВОе дело с Ростех". Инициатива позволяет применить опыт воинов, полученный при использовании вооружений и военной техники, и одновременно помогает вернуться к мирной жизни.

НОВИКОМ также держит в фокусе своего внимания бывших участников военных действий, приходящих работать на промышленные предприятия страны. В прошлом году банк расширил действие мотивационной программы "Развитие" на сотрудников, прошедших программу "Доброволец" или службу по мобилизации. Программа, разработанная совместно с Ростехом, позволяет предприятиям укреплять свой кадровый состав за счет приоритетных категорий работников. Становясь участником "Развития", сотрудник получает возможность брать ипотеку и кредиты в НОВИКОМе по льготным ставкам.

В ходе заседания также было отмечено, что совершенствование инженерного образования и подготовка кадров для предприятий ОПК напрямую укрепляют потенциал страны. В своем докладе президент Лиги содействия оборонным предприятиям Владимир Гутенев подчеркнул, что Союз и Лига системно выстраивают работу по интеграции образования и промышленности, формируя единую кадровую цепочку — от школьных инженерных классов до предприятий высокотехнологичных отраслей.

"Мы видим устойчивый интерес молодежи к инженерным профессиям. Форум "Инженеры будущего", олимпиада "Звезда" и акция "Неделя без турникетов" стали работающими механизмами профориентации, а через них — инструментами развития кадрового потенциала промышленности", — отметил Владимир Гутенев.

Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей (ВРО) активно вовлечено в федеральные инициативы по привлечению молодежи на производства. В этом году ВРО и НОВИКОМ организовали поездку школьников из Воронежа — победителей олимпиады "Звезда" и детей сотрудников предприятий машиностроительной отрасли — для участия в молодежной смене Международного промышленного форума "Инженеры будущего". Также при поддержке отделения школьники и студенты знакомятся с работой воронежских предприятий в ходе акции "Неделя без турникетов".

Помимо этого, в рамках сотрудничества ВРО СоюзМаш с банком НОВИКОМ и благотворительным фондом "Отечество" в ЛНР реализуется проект "Индустриальный класс". Он предполагает создание мастерских, где подростки получат первые инженерно-технические навыки, освоят современные технологии и подготовятся к будущей работе на предприятиях.