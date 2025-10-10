16+
Банки Финансы

Александр Ведяхин: "У Сбера уникальные инвестиционные инструменты для криптовалют"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сбер предлагает клиентам уникальные инвестиционные инструменты для криптовалют. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в "Сириусе".

Сбер реализует и тестирует различные инструменты из мира DeFi (децентрализованных финансов), понимая, что в будущем будет сильная конвергенция децентрализованных финансов и традиционного банкинга.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Мы предлагаем клиентам четыре уникальных вида инвестиционных инструментов и планируем расширять предложение новыми видами инструментов. В первую очередь речь идёт об облигациях-трекерах на индексы Bitcoin и Ethereum с обращением на Московской бирже. Ещё один инструмент — облигации с защитой капитала на индексы Bitcoin и Ethereum. Также ЦФА на корзину 50/50 на индексы Bitcoin и Ethereum и ЦФА на корзину из топ-5 инфраструктурных токенов (ETH, SOL, TRX, AVAX, BNB).

Ещё на платформе ЦФА Сбера мы развиваем токенизацию активов реального мира на блокчейне. Также активно изучаем область смарт-контрактов и рыночных оракулов, планируем перейти к активным пилотам в 2026 году, в том числе на финансовых рынках и рынках капитала".

