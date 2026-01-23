ВТБ: траты россиян на авто в прошлом году выросли почти на 50%

По данным ВТБ, в прошлом году клиенты банка значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС, автомойках и СТО выросли в среднем на 46%, а число оплат на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей, увеличившись на 4%.

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках клиенты банка потратили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на треть (до 158 млн покупок), при этом средний чек — только на 7%, до 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах клиенты банка в 2025 году потратили 19 млрд рублей — на 55% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 3 млн операций (рост на 43%), а средний чек достиг 5,8 тыс. рублей.

Расходы на автомойках также выросли: за год клиенты потратили 7,2 млрд рублей, что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% — до 30 млн рублей.

"В 2025 году клиенты ВТБ стали заметно больше инвестировать в свои автомобили: расходы на них выросли почти на 50%. Автомобиль для наших клиентов — это важный элемент качества жизни, поэтому мы решили запустить программу, которая помогает сэкономить на ремонте, получить помощь при поломке или ДТП и оперативно решить вопросы в различных ситуациях на дороге. Также в ВТБ Онлайн в разделе "Авто" можно найти специальные предложения от банка, а скоро там появятся новые сервисы: поиск и оплата различных начислений, напоминания о необходимости продлить страховые полисы и многое другое", — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

В этом году ВТБ запустил специальное предложение, которое помогает клиентам экономить на ремонте автомобиля и получать круглосуточную помощь на дороге. Продукт оформляется онлайн и включает скидки на техническое обслуживание у официальных дилеров и в СТО, замену деталей и покупку запчастей, а также поддержку в непредвиденных ситуациях — эвакуацию автомобиля при ДТП или поломке, консультации по эксплуатации и устранению неисправностей, юридическую помощь и компенсацию на такси с места происшествия.

Помимо этого, продукт предусматривает квалифицированную помощь при запуске двигателя, замену колес на дороге и подвоз топлива. Застраховать можно автомобили категории B, используемые в личных целях.