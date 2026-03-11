В ночь на среду, 11 марта, над Самарской областью сбили БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотников, в том числе — над территорией Самарской области.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря", — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

В мессенджере МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, благодаря слаженным действиям военных, мобильных групп беспилотники были сбиты и подавлены. Он также отметил, что погибших и пострадавших нет.

"Уважаемые жители. Сегодня рано утром враг предпринял очередную попытку массированной атаки средствами БПЛА на наш регион. Благодаря слаженным действиям военных, мобильных групп беспилотники были сбиты и подавлены. Погибших и пострадавших нет. Если вы нашли подозрительные предметы — сообщите по телефону экстренной службы: 112. Не забывайте, на нашей территории действует запрет на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения", — добавил глава региона.

Напомним, опасность атаки в регионе сохранялась с 2:20 ночи, а аэропорт закрывали на 5 часов, с 3:30 до 8:30.