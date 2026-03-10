Экс-чиновнику ДУИ Самары вынесли приговор за вывод жилья на 77 млн рублей

Ленинский районный суд Самары вынес приговор бывшему замруководителя департамента имуществом Самары. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

В ведомстве уточнили, что бывшего чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

"Установлено, что в период с 2017 г. по 2021 г. муниципальный служащий своим приказом незаконно перевел из муниципального специализированного жилищного фонда 61 жилое помещение в муниципальный жилищный фонд социального использования. В результате из муниципалитета незаконно выбыли жилые помещения общей стоимостью 77 млн рублей. Кроме того, муниципальный служащий предоставлял жилые помещения в общежитиях гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся", — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил экс-чиновника к 3 годам колонии общего режима с лишением права занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе на 2 года. Мужчину взяли под стражу в зале суда. Кроме того, в гражданском порядке еще должны рассмотреть иск о взыскании причиненного преступлением материального ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что речь идет про Виктора Федоренчика.

Федоренчик уже представал перед судом по другим обвинениям. Еще по одному уголовному делу Федоренчику вменялось то, что он не исполнил решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам с тяжелыми заболеваниями. По версии следствия, он отказал детям-сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление квартир, изменил статус жилых помещений специализированного муниципального фонда и предоставил их людям, не входящим в категории граждан, с которыми можно заключить договор социального найма. Позже эти квартиры приватизировали и оформили в частную собственность. Таким образом город потерял девять квартир общей стоимостью 26 млн рублей.