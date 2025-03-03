Вывел жилье на 77 млн: в Самаре экс-чиновнику предъявили новое обвинение

Бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары обвиняют в выводе из муниципальной собственности жилья на 77 млн рублей. Как сообщает прокуратура Самарской области, утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

"По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год муниципальный служащий своим приказом незаконно перевел из муниципального специализированного жилищного фонда 61 жилое помещение в муниципальный жилищный фонд социального использования. В результате из муниципалитета незаконно выбыли жилые помещения общей стоимостью 77 млн рублей", - указывается в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, муниципальный служащий предоставлял жилые помещения в общежитиях гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, подписывал акты о приемке фактически не выполненных работ по ремонту муниципального жилья.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

По инициативе прокуратуры Самары администрацией города в суд направлено исковое заявление о взыскании с экс-чиновника 77 млн рублей.

В сообщении прокуратуры фамилия обвиняемого не приводится, но по данным источников Волга Ньюс, речь идет о Викторе Федоренчике.

Напомним, Федоренчик уже представал перед судом по другим обвинениям. По еще одному уголовному делу Федоренчику вменялось то, что он не исполнил решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам с тяжелыми заболеваниями. Он отказал детям-сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление квартир, изменил статус жилых помещений специализированного муниципального фонда и предоставил их людям, не входящим в категории граждан, с которыми можно заключить договор социального найма.

Позже эти квартиры приватизировали и оформили в частную собственность. Таким образом город потерял девять квартир общей стоимостью 26 млн рублей.

После прокурорской проверки, в октябре 2022 г., муниципального служащего уволили и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также позднее суд постановил взыскать с него 29 млн рублей.

А в апреле 2023 г. Ленинский районный суд признал Федоренчика виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями. По версии обвинения, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары, хотя несколько квартир не отремонтировали.

По этому делу Виктору Федоренчику назначили полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и на два года запретили занимать определенные должности. Позже Шестой кассационный суд отменил апелляционное постановление и направил материалы на новое рассмотрение в облсуд.