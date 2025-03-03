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Преступления Происшествия

Вывел жилье на 77 млн: в Самаре экс-чиновнику предъявили новое обвинение

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшего заместителя руководителя департамента управления имуществом Самары обвиняют в выводе из муниципальной собственности жилья на 77 млн рублей. Как сообщает прокуратура Самарской области, утверждено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Фото: Ксения Штефан

"По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год муниципальный служащий своим приказом незаконно перевел из муниципального специализированного жилищного фонда 61 жилое помещение в муниципальный жилищный фонд социального использования. В результате из муниципалитета незаконно выбыли жилые помещения общей стоимостью 77 млн рублей", - указывается в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, муниципальный служащий предоставлял жилые помещения в общежитиях гражданам, не состоящим на учете в качестве нуждающихся, подписывал акты о приемке фактически не выполненных работ по ремонту муниципального жилья.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу.

По инициативе прокуратуры Самары администрацией города в суд направлено исковое заявление о взыскании с экс-чиновника 77 млн рублей.

В сообщении прокуратуры фамилия обвиняемого не приводится, но по данным источников Волга Ньюс, речь идет о Викторе Федоренчике.

Напомним, Федоренчик уже представал перед судом по другим обвинениям. По еще одному уголовному делу Федоренчику вменялось то, что он не исполнил решения суда о предоставлении жилья двум инвалидам с тяжелыми заболеваниями. Он отказал детям-сиротам и инвалидам, имеющим внеочередное право на предоставление квартир, изменил статус жилых помещений специализированного муниципального фонда и предоставил их людям, не входящим в категории граждан, с которыми можно заключить договор социального найма.

Позже эти квартиры приватизировали и оформили в частную собственность. Таким образом город потерял девять квартир общей стоимостью 26 млн рублей.

После прокурорской проверки, в октябре 2022 г., муниципального служащего уволили и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Суд признал его  виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно. Также позднее суд постановил взыскать с него 29 млн рублей.

А в апреле 2023 г. Ленинский районный суд признал Федоренчика виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями. По версии обвинения, замруководителя ДУИ принял работы по ремонту квартир в пос. Озерный Куйбышевского района Самары, хотя несколько квартир не отремонтировали.

По этому делу Виктору Федоренчику назначили полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и на два года запретили занимать определенные должности. Позже Шестой кассационный суд отменил апелляционное постановление и направил материалы на новое рассмотрение в облсуд.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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