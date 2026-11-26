Следователи СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность") из-за противоправных действий школьников в Сызрани.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в местной школе одноклассники систематически издеваются над 11-летним мальчиком и снимают это на видео. При этом обращения родителей школьника к руководству образовательного учреждения никак не изменили ситуацию.

Теперь доклад о расследовании представят в центральный аппарат ведомства.