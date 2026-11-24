В конце октября в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что бывший муж угрожает ей убийством, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Женщина поссорилась с экс-супругом из-за раздела имущества. В ходе конфликта мужчина схватил тяжелую металлическую ложку для обуви и стал угрожать убийством. Тольяттинка не растерялась и вызвала полицию, а нападавший, услышав об этом, поспешил скрыться.
Правоохранители вычислили, где мужчина находится и задержали его. В ходе опроса 42-летний тольяттинец пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как был пьян.
Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут