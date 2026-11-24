В конце октября в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила, что бывший муж угрожает ей убийством, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Женщина поссорилась с экс-супругом из-за раздела имущества. В ходе конфликта мужчина схватил тяжелую металлическую ложку для обуви и стал угрожать убийством. Тольяттинка не растерялась и вызвала полицию, а нападавший, услышав об этом, поспешил скрыться.

Правоохранители вычислили, где мужчина находится и задержали его. В ходе опроса 42-летний тольяттинец пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством".