В Самаре перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в передаче доступа к банковскому счету за вознаграждение, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней учащейся колледжа, обвиняемой по статье "Неправомерный оборот средств платежей".

Девушка согласилась на предложение о "легком заработке" и передала ему свои паспортные данные, пароль от личного кабинета в банковском приложении и саму банковскую карту, впоследствии получив за это 4000 рублей.

Полученный доступ к банковскому счету был использован злоумышленниками для получения денег в результате мошенничества в отношении жительницы Ижевска, которая, попав под влияние аферистов, перевела на указанный ими счет 36тыс. рублей. По данному факту ведется следствие в рамках статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

Сотрудники полиции оперативно установили личность владельца карты, на которую поступили похищенные денежные средства, и задержали жительницу Самары. Студентка колледжа признала свою вину.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.