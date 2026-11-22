В Самаре перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в передаче доступа к банковскому счету за вознаграждение, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней учащейся колледжа, обвиняемой по статье "Неправомерный оборот средств платежей".
Девушка согласилась на предложение о "легком заработке" и передала ему свои паспортные данные, пароль от личного кабинета в банковском приложении и саму банковскую карту, впоследствии получив за это 4000 рублей.
Полученный доступ к банковскому счету был использован злоумышленниками для получения денег в результате мошенничества в отношении жительницы Ижевска, которая, попав под влияние аферистов, перевела на указанный ими счет 36тыс. рублей. По данному факту ведется следствие в рамках статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Сотрудники полиции оперативно установили личность владельца карты, на которую поступили похищенные денежные средства, и задержали жительницу Самары. Студентка колледжа признала свою вину.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут