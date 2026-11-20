Женщина в 2014 г. оформила выплаты на основании ложных сведений: она не состояла на медицинском учете, не проходила лечение и не направлялась на экспертизу, сообщает прокуратура Самарской области.

В результате с момента фиктивного установления инвалидности и до августа 2026 г. фигурантка незаконно получила более 2,1 млн рублей.

Суд назначил ей 2 года 6 месяцев условно и штраф в 20 тыс. рублей. Всю сумму ущерба женщина вернула.