В отношении директора "СамараАвтоГаза" возбудили уголовное дело

Самарская полиция по материалам прокурорской проверки возбудила уголовное дело в отношении директора ООО "СамараАвтоГаз" Александра Кочерыгина, сообщает "Самарское обозрение". В деле фигурирует мошенничество с оплатой несуществующих кондукторов на одном городском маршруте в течение трех месяцев (причинившее, соответственно, крупный ущерб бюджету).

По данным издания, в сентябре 2026 г. прокуратура Самары провела проверку исполнения законодательства о муниципальных закупках в деятельности ООО "САГ". Предметом изучения стал контракт с дептрансом Самары на 1,303 млрд руб., заключенный в декабре 2024 года. В контракте детально прописано количество автобусов, работающих на муниципальных маршрутах № 2 и № 67 в будни (45) и в выходные дни (30). В каждом автобусе по контракту предусмотрено наличие кондуктора.

По данным городского департамента транспорта, начальная минимальная цена контракта рассчитывалась с учетом расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды не только водителей автобусов, но и кондукторов. Расчет расходов с учетом оплаты труда кондукторов был произведен по специальной формуле и составил 214,26 руб. за километр.

Прокурорская проверка установила, что на муниципальном маршруте № 2 кондукторов не было, а их обязанности выполняли в рамках совмещения водители. С учетом совмещения ими обязанностей кондукторов стоимость километра на маршруте № 2 снизилась и составила 211,05 руб.

Только за август 2025 г. ООО "САГ" получило от дептранса за обслуживание маршрута № 2 более 9,758 млн рублей. С учетом отсутствия в автобусах кондукторов сумма должна была составить 9,621 млн рублей. Таким образом, превышение только в августе 2025 г. составило более 106,2 тыс. рублей. В сентябре 2025 г. этот показатель составил 484,3 тыс. руб., в октябре 2025 г. — 144,5 тыс. руб., а всего около 735 тыс. рублей. И это только один маршрут в течение трех месяцев.

Прокуроры посчитали виновным в нарушениях руководителя ООО "САГ" Александра Кочерыгина, который "путем обмана и злоупотребления доверием представил документацию о выполнении работ по контракту с расчетом цены контракта по формуле, предусматривающей выполнение обязанностей кондуктора в течение рабочей смены поочередно водителями и кондукторами или только кондукторами, по результатам рассмотрения которых услуги перевозки были оплачены заказчиком, что повлекло причинение ущерба бюджету городского округа Самара в размере 734,9 тыс. руб., то есть в крупном размере".

Материал проверки направлен в полицию на предмет возбуждения уголовного дела в отношении Кочерыгина. Дело было возбуждено 30 сентября 2026 г., оно находится в производстве следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (СЧ по РОПД) следственного управления УМВД России по городу Самаре. Фигурантом уголовного дела является директор ООО "Самара Авто Газ" Александр Кочерыгин. По ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) ему угрожает до 6 лет лишения свободы.

В пресс-службе ООО "Самара Авто Газ" комментировать историю с уголовным делом в отношении их директора отказались.