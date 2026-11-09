В Тольятти во время пожара в жилом доме спасли человека

В воскресенье, 8 ноября, в жилом доме на Приморском бульваре в Автозаводском районе Тольятти произошел пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В МЧС сообщили, что на балконе одной из квартир загорелись домашние вещи. Пламя охватило территорию в 20 кв. метров. В итоге были повреждены балконы на 6 и 7 этажах.

"В ходе тушения пожара один человек был спасен", — отмечается в сообщении.