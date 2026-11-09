В Самаре состоится премьера волжского триллера "КВОК" киностудии Modjo Films

В пятницу, 13 ноября, в ЦРК "Художественный" состоится премьерный показ короткометражного мистического триллера "КВОК" и встреча с режиссером картины Антоном Долгановым. В этом году фильм был представлен на российских и международных фестивалях, и одержал несколько побед.
Киностудия Modjo Films впервые покажет свой короткометражный триллер "КВОК" самарскому зрителю. По традиции, в центре волжского кино она — Волга. На время съемок домом для съемочной команды в составе 30 человек стали монастырские стены села Винновка. Главные роли исполнили известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.
Известны и некоторые детали сюжета: после загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку и селится в глухой деревне, в доме жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже — он сталкивается с легендой, живой и голодной.
Режиссер картины Антон Долганов поделился эмоциями вокруг предстоящей премьеры фильма: "Фильм который мы сняли, является отголоском разных Волжских легенд, которые вдохновили меня на идею снять мистический триллер на Волге. Особенно интересными для меня стали истории про подводных гигантов, а пока мы писали сценарий с Вячеславом Дурненковым, мне захотелось в этот раз увидеть и показать реку изнутри, при том, что многие говорили, что это невозможно. Мы собрали отличный каст, актер Григорий Чабан и Ольга Ламинская сыграли главные роли. Мне кажется, что их тандем отлично оживил нашу историю. Я хочу, чтобы "КВОК" в будущем стал полнометражным, и этот короткий метр доказывает нам, что это возможно. Пока фильм путешествует по кинофестивалям, мы уже пишем сценарий к полнометражной картине. А как только появилась возможность показать фильм на родине, и при этом со звуком 5.1, мы сразу же ей воспользовались. Очень жду самарского зрителя на показах".
Сейчас у фильма началась активная фестивальная жизнь, которая уже приносит награды:
- Ural Shorts (Нижний Тагил) "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучший оператор"
- Хоррор фест (Москва)
- Будем жить (Москва)
- Anatomy Crime — Horror International Film Festival (Афины)
- Girona Film Festival (Жирона)
- Капля (Москва)
Посмотреть фильм и познакомиться с командой можно 13 ноября в ЦРК "Художественный". Регистрация по ссылке. Количество пригласительных ограничено.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?