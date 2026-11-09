В Самаре состоится премьера волжского триллера "КВОК" киностудии Modjo Films

В пятницу, 13 ноября, в ЦРК "Художественный" состоится премьерный показ короткометражного мистического триллера "КВОК" и встреча с режиссером картины Антоном Долгановым. В этом году фильм был представлен на российских и международных фестивалях, и одержал несколько побед.

Киностудия Modjo Films впервые покажет свой короткометражный триллер "КВОК" самарскому зрителю. По традиции, в центре волжского кино она — Волга. На время съемок домом для съемочной команды в составе 30 человек стали монастырские стены села Винновка. Главные роли исполнили известный зрителю по многочисленным федеральным проектам, российский актер театра и кино из Санкт-Петербурга Григорий Чабан и актриса театра СамАрт Ольга Ламинская.

Известны и некоторые детали сюжета: после загадочного исчезновения рыбака водолаз Антон приезжает обследовать реку и селится в глухой деревне, в доме жены исчезнувшего. Местные говорят, что в мутной глубине Волги затаился гигантский сом из древних легенд. Каждое погружение превращается в опасную игру, где грань между реальностью и мифом постепенно размывается. То, что скрывает река, уходит намного глубже — он сталкивается с легендой, живой и голодной.

Режиссер картины Антон Долганов поделился эмоциями вокруг предстоящей премьеры фильма: "Фильм который мы сняли, является отголоском разных Волжских легенд, которые вдохновили меня на идею снять мистический триллер на Волге. Особенно интересными для меня стали истории про подводных гигантов, а пока мы писали сценарий с Вячеславом Дурненковым, мне захотелось в этот раз увидеть и показать реку изнутри, при том, что многие говорили, что это невозможно. Мы собрали отличный каст, актер Григорий Чабан и Ольга Ламинская сыграли главные роли. Мне кажется, что их тандем отлично оживил нашу историю. Я хочу, чтобы "КВОК" в будущем стал полнометражным, и этот короткий метр доказывает нам, что это возможно. Пока фильм путешествует по кинофестивалям, мы уже пишем сценарий к полнометражной картине. А как только появилась возможность показать фильм на родине, и при этом со звуком 5.1, мы сразу же ей воспользовались. Очень жду самарского зрителя на показах".

Сейчас у фильма началась активная фестивальная жизнь, которая уже приносит награды:

Ural Shorts (Нижний Тагил) "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучший оператор"

Хоррор фест (Москва)

Будем жить (Москва)

Anatomy Crime — Horror International Film Festival (Афины)

Girona Film Festival (Жирона)

Капля (Москва)

Посмотреть фильм и познакомиться с командой можно 13 ноября в ЦРК "Художественный". Регистрация по ссылке. Количество пригласительных ограничено.