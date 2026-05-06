Фильм "Анна", снятый в Самарской области, представили на фестивале "Киномаевка" в Крыму

С 1 по 3 мая в Крыму на территории арт-кластера "Таврида" впервые прошел фестиваль "Киномаевка". Масштабное культурное событие объединило представителей киноиндустрии и государственной власти, жителей и гостей Крыма. Центральным событием фестиваля стал конкурс работ молодых кинематографистов "Мост.Горизонты". В конкурсную программу вошел фильм "Анна", съемки которого прошли в Самарской области.
Фильм "Анна" режиссера Александра Артемьева рассказывает о том, что произошло с Анной Карениной после событий одноименного романа. Идея объединяет героев из двух великих литературных произведений — "Анна Каренина" Л. Н. Толстого и "Мастер и Маргарита" М. А. Булгакова.
"Как режиссера меня всегда интересовала теория о самостоятельной жизни литературных героев вне их произведения. Ни в коем случае не прикасаясь к интерпретации классики, любопытно оживить ее героев. И великое "а что, если бы…" не дает покоя. Хотелось без вмешательства в произведения великих классиков поработать с их героями", — подчеркивает Александр Артемьев.
По сюжету после самоубийства Анна Каренина оказывается между Раем и Адом. Ее встречают Азазелло и Коровьев. Позже к ним присоединяется кот Бегемот, чтобы представить Анну своему хозяину — Воланду. Воланд знакомится с Анной и предлагает ей второй шанс: вернуться на Землю, но взамен выполнить очень простую услугу. Автор отметил, что важно было сделать акцент на героях и не отвлекать внимание зрителя яркими локациями. Поэтому черный кабинет становится вакуумным пространством в кадре.
Главная ценность фильма, по словам режиссера, в тех обстоятельствах, которые раскрывает картина и которых еще не было ранее, и в создании новой литературной вселенной. Главный совет зрителям от авторов: "Читайте классику и смотрите хорошее кино — это самые яркие источники для фантазии и вдохновения".
Тема второго шанса и перерождения, которая поднимается в фильме, достаточно актуальна. Она заставляет задуматься о причинах наших поступков. Задача съемочной группы здесь была в том, чтобы серьезно подготовиться и создать такую атмосферу, в которой возникает химия между исполнителями ролей. Благодаря этому герои погружают в историю настолько, что все кажется живым: зрителям хочется узнать, с кем еще такое произошло или произойдет, куда дальше отправятся персонажи.
В рамках конкурсной программы "Мост.Горизонты" свои работы представили молодые кинематографисты со всей страны. В состав жюри под председательством народного артиста России, кинорежиссера, продюсера, художественного руководителя и основателя киностудии "РОК" Алексея Учителя вошли заслуженная артистка России, кинорежиссер и актриса Дарья Мороз, кинорежиссер, сценарист, оператор Алексей Андрианов, кинорежиссер Светлана Музыченко, а также кинопродюсер, продюсер кинофестивалей "Новое движение" и "Зимний" Максим Королев. Для многих молодых кинематографистов конкурс стал одним из первых профессиональных событий в карьере, открыв им возможность познакомиться с опытными коллегами, представить свои картины широкой аудитории и получить обратную связь от мэтров индустрии.
На конкурс поступило более 200 заявок, в основную программу кинопоказов вошли 43 фильма из 42 регионов. Экспертное жюри определило сильнейшие игровые и документальные картины сезона в разных номинациях, в том числе "Лучший фильм о событиях специальной военной операции". Фильмом открытия стала картина "Старый орел" режиссера Мурада Ногмова, которая рассказывает о том, как единственный оставшийся старожил отдаленного осетинского села пытается спасти его от исчезновения, превратив в туристическую экодеревню. Всего же на фестивале "Киномаевка" было представлено порядка 70 картин: громкие премьеры российского проката, фильмы молодых авторов и ретроспективы классики.
