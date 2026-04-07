Короткометражку "Теплеет" из Самарской области представили в финале чемпионата "АртМастерс" в Москве

Центр кинопроизводства Самарской области представил Приволжский федеральный округ на Национальном открытом чемпионате творческих компетенций "АртМастерс Регионы". В Москве на площадке ВГИКа состоялись показы работ финалистов, где регион показал короткометражный фильм "Теплеет". Проект вошел в число восьми лучших игровых картин, созданных сборными командами страны.
"Участие в этом престижном конкурсе - возможность для специалистов Самарской области участвовать в дальнейших чемпионатах и получать преференции в финансировании съемок, - подчеркнул руководитель Центра кинопроизводства Самарской области, продюсер короткометражного фильма "Теплеет" Марк Буров. - В рамках чемпионата я принял участие в заседании круглого стола по поддержке регионального кино. Вместе с другими участниками мы озвучивали свои предложения по развитию киноиндустрии в субъектах страны".
Участие в чемпионате открывает перед самарской командой серьезные перспективы. Все лауреаты, включая представителей нашего региона, получили приглашение в акселератор Президентского фонда культурных инициатив. По итогам обучения победители смогут побороться за грант до 100 млн рублей на производство полнометражного фильма или театральной постановки.
"Отечественная киноиндустрия демонстрирует активный рост и развитие. Однако существуют значительные проблемы с инфраструктурой и кадровым обеспечением, особенно в регионах. "АртМастерс" ставит перед собой амбициозные цели по выявлению и поддержке молодых талантов для развития креативной экономики в регионах, снижению оттока специалистов и обеспечению возможностей для профессиональной самореализации молодежи", - прокомментировал итоги чемпионата директор АНО "АртМастерс" Борислав Володин.
Процесс создания конкурсных работ курировали ведущие эксперты, в том числе кинорежиссер и сценарист Юрий Быков. Съемки фильмов прошли полный цикл - от разработки сценария до постпродакшна - с использованием высокотехнологичного оборудования. Ключевой площадкой для команд ПФО стала студия ООО "Разгон" в Тольятти.
"Для Самарской области участие в чемпионате "АртМастерс" - это не только конкурсный опыт, но и мотивация к дальнейшему росту. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодежь получала возможности для самореализации, и такие федеральные проекты дают для этого ресурсы и уверенность", - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Напомним, "АртМастерс Регионы" - это масштабные командные соревнования для молодых специалистов от 18 до 35 лет. В этом году организаторы получили более 7000 заявок из 86 регионов РФ, а в финал вышли 120 человек из 52 регионов. Чемпионат реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Последние комментарии
