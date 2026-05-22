В Рощинском открылся зал греко-римской борьбы

В пятницу, 22 мая, в п. Рощинский Волжского района Самарской области распахнул двери новый зал греко-римской борьбы. Торжественное открытие состоялось в рамках федерального партийного проекта "Единой России" "Выбор сильных".

Место для новой секции выбрано не случайно: здесь живут семьи военнослужащих, и многие из юных спортсменов, которые придут на тренировки, — дети участников специальной военной операции.

Идея открыть зал принадлежит координатору партпроекта "Выбор сильных" Александру Живайкину и ветерану СВО, помощнику губернатора Самарской области Сергею Гайко. Эту инициативу поддержал глава Волжского района, участник СВО Александр Шарков. Сегодня на торжественной церемонии они перерезали символическую ленту и пожелали юным борцам побед — на ковре и в жизни.

"Наш проект направлен на развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодежи и, что особенно важно, на поддержку семей, чьи отцы сегодня защищают Родину, — отметил Александр Живайкин. — Пока родители выполняют свой долг, их дети должны иметь возможность полноценно заниматься спортом, расти сильными, здоровыми и готовыми продолжать славные традиции".

Александр Шарков, открывая зал, подчеркнул: "Я сам воспитанник греко-римской борьбы, кандидат в мастера спорта. И знаю, что этот вид единоборств закаляет характер, учит не сдаваться и уважать соперника. Для меня большая честь открыть такой зал именно здесь, в Рощинском, где живут семьи настоящих героев. Уверен, что из этих ребят вырастут достойные защитники Отечества".

"Когда мы задумывали эту секцию, думали о том, чтобы дети наших военнослужащих не чувствовали себя обделенными. Пока папа на передовой, у сына должно быть дело, которое формирует его как личность. Борьба — это лучшая школа жизни. И сегодня, глядя на этих мальчишек, я вижу их горящие глаза. Значит, все сделали правильно", — отметил координатор партпроекта "Выбор сильных" в регионе Александр Живайкин.

Торжественная церемония началась с исполнения Государственного гимна России. Затем юные воспитанники новой секции показали гостям первые показательные выступления — робкие, но уже уверенные движения будущих чемпионов.

Проект "Выбор сильных" объединяет усилия тренеров, спортсменов и общественных деятелей для развития борьбы, самбо и дзюдо в регионе. Открытие зала в Рощинском стало очередным шагом в реализации этой стратегии — там, где поддержка особенно нужна, а результат особенно важен.

"Борьба — это лаконичность движений, рациональность действий и высокая эффективность, — резюмировал Александр Живайкин. — Она формирует социальную опору общества — людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. Уверен, этот зал станет для ребят школой жизни и началом пути к большим победам. Будем рады видеть юных борцов на нашем турнире "Новая высота", который состоится уже через 2 недели".

Новый ковер в Рощинском уже ждет своих героев. А значит, у детей военнослужащих, которые сегодня защищают страну, появилось еще одно место, где они могут расти сильными — и духом, и телом.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" развитию массового спорта и физического воспитания подрастающего поколения отведено значительное место. Партийный проект "Выбор сильных" объединяет на своей площадке самбо, дзюдо и спортивную борьбу и направлен на развитие и повышение доступности массового спорта, пропаганду спорта как основы воспитания здорового и социально активного человека.