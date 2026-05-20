В Самаре ветераны СВО завершили обучение на тренеров по адаптивному спорту

С 16 по 19 мая Самарская область стала центром силы и мужества: здесь при поддержке Федерации адаптивного хоккея, Самарского государственного социально-педагогического университета, областного минспорта и правительства региона прошла образовательная программа Государственного фонда "Защитники Отечества". Четыре дня напряженной работы подарили героям СВО новую профессию - по итогам обучения ветераны получили право официально работать тренерами и наставниками в сфере адаптивного спорта.

Фото: предоставлено фондом "Защитники Отечества"

В рамках обучения ветераны посетили специализированный центр адаптивной физической культуры и спорта. Там они убедились действительно в безграничных возможностях этого направления - от реабилитации до высоких достижений, а также познакомились с системой подготовки резерва для спортивных сборных команд Самарской области и всей России.

"Здесь, в стенах этого центра, каждый герой понимает: спорт начинается не с медалей, а с веры в себя. Наша задача - не просто обучить, а дать путевку в жизнь, где физическая победа становится шагом к победе над собой и обстоятельствами", - прокомментировал Андрей Колотовкин, помощник губернатора Самарской области, руководитель региональной общественной организации "Ветераны специальной военной операции Самарской области", представитель Ассоциации ветеранов СВО в Самарской области.

Теоретическая часть обучения организована Самарским государственным социально-педагогическим университетом. Слушатели освоили курс "Организационно-методические основы профессиональной деятельности специалиста в области физической культуры и спорта, адаптивной физической культуры, адаптивного спорта и фитнеса".

Практические занятия прошли на ледовой арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого. Особое внимание было уделено следж-хоккею - одному из самых динамичных и командных видов адаптивного спорта. Ветераны не только опробовали снаряжение, но и познакомились с методиками подготовки резерва спортивных сборных команд Самарской области и России.

В число участников вошел выпускник проекта "Школа героев" (реализуется по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев"), игрок сборной Самарской области по следж-хоккею Дмитрий Худошин.

"Кто не сдается - тот уже победил. А кто помогает побеждать другим, уже настоящий герой. На льду мы уже были наставниками для ветеранов из других регионов. Мы показали на своем примере, как адаптивный спорт превращает реабилитацию в новую жизнь. Теперь за нами - те, кто только начинает свой путь", - прокомментировал Дмитрий.

"Этот проект - не просто получение профессии. Это пример синергии физической и психологической реабилитации. Подготовленные наставники из числа ветеранов СВО смогут вовлекать в адаптивный спорт других нуждающихся в восстановлении, доказывая личным примером, что возможности человека безграничны", - отметила Наталья Полянскова, руководитель филиала фонда "Защитники Отечества".
В финале образовательной смены в филиале фонда состоялась неформальная встреча. Ветераны обсудили перспективы развития адаптивного спорта в регионах, пообщались с руководством фонда. Для участников выступил вокально-инструментальный ансамбль "Zа Отечество". Расставаясь, герои обещали  встречаться вновь - уже на спортивных площадках.    

В Самаре прошел турнир памяти Игоря Ципеля

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

