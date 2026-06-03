Команда АО "ННК" вошла в тройку призеров Летних спортивных игр "Роснефти"

Сборная АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" показала высокий результат на XXI Летних спортивных играх ПАО "НК "Роснефть", которые прошли в Самаре с 26 по 28 мая. По итогам отборочного этапа корпоративной спартакиады нефтехимики заняли третье место в общекомандном зачете.
В соревнованиях приняли участие девять команд дочерних обществ компании. Спортсмены боролись за медали в 11 видах спорта, включая мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, легкую атлетику, плавание и бильярд.
Сборная АО "ННК" завоевала золотые медали в бильярде и плавании. В плавании команда стала победителем командного зачета и эстафеты. Серебряные награды нефтехимики получили в мини-футболе, волейболе и шахматах. Бронзовыми призерами спортсмены предприятия стали в баскетболе и толкании ядра. Еще одно третье место команда завоевала по итогам выступления в легкоатлетических дисциплинах — забегах на 100, 400 и 1000 метров среди мужчин и женщин.
Высокие результаты команды отмечены и в специальных номинациях — "Лучший вратарь", "Лучший защитник баскетбольного турнира", "Лучший игрок команды".
"Спартакиада — это событие, которого сотрудники ждут целый год. Она объединяет коллег, укрепляет командный дух и дает возможность почувствовать поддержку команды. Особенно приятно, что в этом году нам удалось впервые подняться на пьедестал общекомандного зачета", — отметил участник соревнований Артем Чибирьков.
Призёр Летних игр Константин Козлов подчеркнул, что достигнутый результат стал итогом серьезной подготовки спортсменов.
"Лучший результат в истории предприятия вызвал у всей команды чувство гордости. Качество игры заметно выросло благодаря работе с тренером и усилению состава. Теперь будем готовиться к следующим соревнованиям", — сказал он.
Развитие спортивного движения и популяризация здорового образа жизни остаются одними из приоритетов НК "Роснефть". Укреплению здоровья работников уделяется особое внимание и в АО "ННК". Заводчанам предоставляется возможность бесплатно посещать тренажёрные залы и бассейны спорткомплексов Новокуйбышевска. Активно поддерживают нефтехимики и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" (ГТО) и являются постоянными участниками городских и региональных спортивных и оздоровительных мероприятий, например, в этом году команда предприятия была представлена на Самарском Космическом Полумарафоне и Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.