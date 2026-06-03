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Спорт

Команда АО "ННК" вошла в тройку призеров Летних спортивных игр "Роснефти"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сборная АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" показала высокий результат на XXI Летних спортивных играх ПАО "НК "Роснефть", которые прошли в Самаре с 26 по 28 мая. По итогам отборочного этапа корпоративной спартакиады нефтехимики заняли третье место в общекомандном зачете.

Фото: предоставлено АО "ННК"

В соревнованиях приняли участие девять команд дочерних обществ компании. Спортсмены боролись за медали в 11 видах спорта, включая мини-футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, легкую атлетику, плавание и бильярд.

Сборная АО "ННК" завоевала золотые медали в бильярде и плавании. В плавании команда стала победителем командного зачета и эстафеты. Серебряные награды нефтехимики получили в мини-футболе, волейболе и шахматах. Бронзовыми призерами спортсмены предприятия стали в баскетболе и толкании ядра. Еще одно третье место команда завоевала по итогам выступления в легкоатлетических дисциплинах — забегах на 100, 400 и 1000 метров среди мужчин и женщин.

Высокие результаты команды отмечены и в специальных номинациях — "Лучший вратарь", "Лучший защитник баскетбольного турнира", "Лучший игрок команды".

"Спартакиада — это событие, которого сотрудники ждут целый год. Она объединяет коллег, укрепляет командный дух и дает возможность почувствовать поддержку команды. Особенно приятно, что в этом году нам удалось впервые подняться на пьедестал общекомандного зачета", — отметил участник соревнований Артем Чибирьков.

Призёр Летних игр Константин Козлов подчеркнул, что достигнутый результат стал итогом серьезной подготовки спортсменов.

"Лучший результат в истории предприятия вызвал у всей команды чувство гордости. Качество игры заметно выросло благодаря работе с тренером и усилению состава. Теперь будем готовиться к следующим соревнованиям", — сказал он.

Развитие спортивного движения и популяризация здорового образа жизни остаются одними из приоритетов НК "Роснефть". Укреплению здоровья работников уделяется особое внимание и в АО "ННК". Заводчанам предоставляется возможность бесплатно посещать тренажёрные залы и бассейны спорткомплексов Новокуйбышевска. Активно поддерживают нефтехимики и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне!" (ГТО) и являются постоянными участниками городских и региональных спортивных и оздоровительных мероприятий, например, в этом году команда предприятия была представлена на Самарском Космическом Полумарафоне и Всероссийском полумарафоне ЗаБег.РФ.

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