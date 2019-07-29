Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Обладатель титула "Мистер Вселенная" Сергей Огородников стал генеральным директором фитнес-клуба Кошелев GYM, расположенного в Крутых Ключах. C его приходом работа клуба будет перезапущена в новом режиме, изменения коснутся всех направлений работы. Упор будет сделан на развитие социальной программы клуба.

Сергей Огородников является одним из самых известных и титулованных российских культуристов. Он впервые в истории российского культуризма завоевал в Великобритании престижный титул "Мистер Юниверс" по версии NABBA среди профессионалов.