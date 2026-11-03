"Лада" победила "Локомотив" — 1:0

В понедельник, 2 ноября, ХК "Лада" в первом матче короткой выездной серии обыграл "Локомотив", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Судьбу матча решила единственная шайба, заброшенная Андреем Алтыбармакяном в контратаке на 56-й минуте. Голкипер "Лады" Андрей Мишуров отразил все 36 бросков и впервые в сезоне сыграл "на ноль".