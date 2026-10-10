"Лада" в овертайме уступила "Адмиралу"

В субботу, 10 октября, ХК "Лада" в овертайме уступил "Адмиралу" со счетом 4:3, сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла во Владивостоке.

Несмотря на заметное преимущество "Лады" по броскам в первом периоде (16-6), хозяева два из своих моментов реализовали (Иван Муранов и Данила Моисеев).

Во втором периоде тольяттинцы продолжили атаковать, на 27-й минуте тольяттинцы выиграли борьбу в чужой зоне и Дойл Сомерби отыграл одну шайбу. На 43-й минуте волжане сравняли счет — Андрей Чивилев реализовал большинство. Хозяева взяли видеочеллендж и после подтверждения гола остались в меньшинстве. Отбывший этот штраф игрок приморцев успел выйти на лед, а вот его партнера по команде, удаленного позже "амнистировал" Николай Макаров, который вывел "Ладу" вперед. На 57-й минуте Кайл Олсон в большинстве сравнял счет, переведя игру в овертайм. На его второй минуте Дмитрий Завгородний принес победу хозяевам со счетом 4:3.