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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла СКА

ТОЛЬЯТТИ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 октября, на домашнем льду в Тольятти, на стадионе "Лада Арена" прошел матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ сезона-2026/2027, в котором "Лада" принимала санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тольяттинцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На матч против СКА, открывающий длинную домашнюю серию волжан, впервые в сезоне были включены защитник Артем Волков и нападающие Андрей Алтыбармакян и Павел Кудрявцев. Все трое начало сезона пропустили из-за травм. В то же время Никита Михайлов, напротив, был внесен в список травмированных после дальневосточного выезда.

Счет на 22-й минуте открыли тольяттинцы. Николай Макаров мощнейшим щелчком вогнал шайбу под перекладину, реализовав большинство.

В оставшееся время обе команды имели возможности, чтобы забить, но блестяще играли оба голкипера. Вратарь "Лады" Никита Подскребалин отразил все 36 бросков и впервые в КХЛ сыграл "на ноль". Волжане прервали серию из десяти поражений и впервые в чемпионатах КХЛ победили СКА.

"Лада" — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0).

Победу в мессенджере МАХ прокомментировал глава Тольятти Илья Сухих: "Впервые в истории "Лада" обыграла СКА в КХЛ! Это первая победа "Лады" над СКА за всю историю встреч в КХЛ — до этого было 21 поражение подряд. Единственную шайбу забросил Николай Макаров во втором периоде в большинстве. Команда сумела удержать счет".

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