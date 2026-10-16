ХК "Лада" подписал нападающего Владимира Бутузова

Нападающий Владимир Бутузов продолжит карьеру в тольяттинской "Ладе".

За время выступлений в КХЛ Владимир провел 670 матчей, в которых забросил 114 шайб и отдал 137 результативных передач. В послужном списке форварда — выступления за "Сибирь", "Адмирал", "Амур" и "Салават Юлаев". Бутузов не только результативен в атаке, но и полезен в обороне: на его счету 344 силовых приема и 250 блокированных бросков.

Нападающий подписал односторонний контракт до конца сезона.