В среду, 18 ноября, в Самаре ХК "ЦСК ВВС" одержал победу над "Металлургом", сообщает пресс-служба "летчиков".

Счет открыли уже на второй минуте. Эрик Галиев после передачи Егора Паскина отправил шайбу в ворота гостей. "Металлург" сравнял счет в первом периоде, а во втором вышел вперед, но ЦСК ВВС ответил двумя шайбами в большинстве. Сначала Сергей Жуков завершил комбинацию с участием Данила Спиридонова и Руслана Рахимова, затем сам Руслан Рахимов отличился после передач Данила Спиридонова и Василия Шумилова. На второй перерыв ушли при счете 3:2 в пользу нашей команды.

В третьем периоде гости вновь сравняли счет, и игра могла повернуться в любую сторону. Но последнее слово осталось за ЦСК ВВС. Данил Спиридонов забросил победную шайбу после передачи Егора Паскина, и эта шайба принесла "летчикам" заслуженную победу.

4:3 — итоги матча.