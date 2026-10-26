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Хоккей Спорт

ХК "Лада" уступил "Сочи"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 25 октября, в очередном матче Fonbet Чемпионата КХЛ ХК "Лада" уступил "Сочи", сообщает пресс-служба автозаводцев. Встреча команд прошла в Тольятти.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Хозяева активно начали встречу, уже на первых минутах создав несколько опасных моментов у ворот гостей, но отличиться "Ладе" удалось на 16-й минуте: Никита Сетдиков добил шайбу после броска Павла Кудрявцева. Гости на 17-й минуте ответили шайбой Дениса Венгрыжановского в большинстве. А на 19-й минуте Илья Николаев вывел южан вперед.

В концовке второго периода соперники обменялись заброшенными шайбами. На 38-й минуте Артур Гиздатуллин дальним броском увеличил отрыв гостей. А на последних секундах новичок "Лады" Алексей Рыкманов резким кистевым броском сократил счет.

На 46-й минуте Матвей Гуськов забросил четвертую шайбу в ворота волжан. "Лада" стараниями Андрея Алтыбармакяна на 52-й минуте в большинстве сократила счет. Но, уйти от поражения хозяевам не удалось несмотря на замену голкипера шестым полевым игроком. 

Во вторник, 27 октября, тольяттинцы сыграют с "Адмиралом" (Владивосток).

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