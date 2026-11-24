В понедельник, 23 ноября, в Самаре ХК "ЦСК ВВС" одержал волевую победу в овертайме над барнаульским "Динамо-Алтаем", сообщает пресс-служба "летчиков".

Первый период прошел без заброшенных шайб, зато во второй двадцатиминутке ЦСК ВВС сумел создать комфортное преимущество. Сначала Аркадий Аксенов открыл счет после передачи Льва Сальникова, а спустя восемь минут уже сам Лев Сальников отправил шайбу в ворота гостей, завершив комбинацию с участием Егора Паскина и Игоря Чибрикова.

Впрочем, соперник сумел навязать борьбу и в третьем периоде постепенно отыгрался. Барнаульцы сократили разрыв, а за 44 секунды до конца основного времени, сняв вратаря и выпустив шестого полевого игрока, сравняли счет. Но последнее слово осталось за нашими: в овертайме Сергей Жуков поставил победную точку и принес команде два очка.

3:2от — итоги матча.