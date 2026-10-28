ХК "Лада" проиграл "Адмиралу"

ХК "Лада" встречался с владивостокским "Адмиралом".

Счет в концовке второго периода открыл Александр Волков, игрок "Адмирала". На 48-й минуте Борна Рендулич увеличил преимущество гостей. Вскоре Бен Кинг отыграл одну шайбу точным броском из круга вбрасывания.

В концовке тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, имель возможность отыграться, но всех на последних секундах Иван Муранов отправил третью шайбу в пустые ворота волжан. 1:3, победа "Адмирала".

"Хорошая, ровная игра. Считаю, что шла до гола. Моментов много создали, надо было реализовывать, конечно. Я поблагодарил ребят за самоотдачу. Обидно проигрывать такую игру. Действительно, хорошо играли, понравилось по содержанию: очень много хороших моментов, над которыми работали на тренировках. Реализации, мастерства — это именно то, чего нам не хватило в игре. Мало забиваем, мало", — прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера ХК "Лада" Игорь Горбенко.