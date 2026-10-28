Прокуратура отсудила самарский парк им. 60-летия Советской власти

Во вторник, 27 октября, Кировский районный суд Самары удовлетворил исковые требования первого заместителя прокурора Самарский области о возвращении парка им. 60-летия Советской власти в муниципальную собственность.
Напомним, иск ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой был подан еще в мае 2024 года. Интересы государства в суде отстаивали представители надзорного органа Николай Маврин и Оксана Тукмакова.
Прокуратурой было установлено, что в 1977 г. областным исполкомом принято решение о создании парка. В 1983 г. правительством РСФСР участок в 125 га в границах улиц Ташкентская, Стара Загора, Алма-Атинская и Московское шоссе был изъят из государственного лесного фонда и передан городу Куйбышеву.
В 1991 г. эта земля в составе более крупного участка площадью 165 га была передана в бессрочное пользование Ассоциации содействия социальным программам общества ("АССПО"). В ассоциацию объединились несколько предприятий, которые должны были заняться обустройством парка.
В 1994 г. было зарегистрировано закрытое акционерное общество с таким же названием. В дальнейшем эта коммерческая организация без каких-либо законных оснований позиционировала себя правоприемником первоначальной общественной "АССПО". Гендиректор компании поставил на кадастровый учет участок площадью 119,6 га с разрешенным видом использования "занимаемый парком 60-тилетия Советской власти".
Затем из этого участка путем размежевания были образованы несколько земельных участков, которые по соглашению между министерством имущественных отношений Самарской области и "АССПО", на основании договоров купли-продажи перешли в собственность компании с измененным видом разрешенного использования - "под спортплощадки".
В 2020 г. очередной собственник земельного участка почти в 25 га ООО "Лагуна" решило разделить его и реализовать: 19 гектаров сдать в аренду строителям под высотную застройку, а оставшуюся часть продать Ферапонтовой под строительство магазинов. Но в Росреестре отказали в регистрации вновь образованных земельных участков, поскольку такое их предназначение не соответствует разрешенному виду использования.
Кроме того, один из спорных земельных участков был изъят для нужд Самарской области. Соглашение об изъятии было заключен между региональным минтрансом и "Лагуной".
Кировский районный суд, вынося решение, указал, что таким образом был нарушен запрет на приватизацию объектов общего пользования, парков и скверов. В итоге суд согласился с позицией истца и истребовал из незаконного владения ответчиков спорные земельные участки, а также обязал их освободить земельные участки от имеющихся на них некапитальных строений.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...