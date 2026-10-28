Прокуратура отсудила самарский парк им. 60-летия Советской власти

Во вторник, 27 октября, Кировский районный суд Самары удовлетворил исковые требования первого заместителя прокурора Самарский области о возвращении парка им. 60-летия Советской власти в муниципальную собственность.

Напомним, иск ООО "Лагуна" и Любови Ферапонтовой был подан еще в мае 2024 года. Интересы государства в суде отстаивали представители надзорного органа Николай Маврин и Оксана Тукмакова.

Прокуратурой было установлено, что в 1977 г. областным исполкомом принято решение о создании парка. В 1983 г. правительством РСФСР участок в 125 га в границах улиц Ташкентская, Стара Загора, Алма-Атинская и Московское шоссе был изъят из государственного лесного фонда и передан городу Куйбышеву.

В 1991 г. эта земля в составе более крупного участка площадью 165 га была передана в бессрочное пользование Ассоциации содействия социальным программам общества ("АССПО"). В ассоциацию объединились несколько предприятий, которые должны были заняться обустройством парка.

В 1994 г. было зарегистрировано закрытое акционерное общество с таким же названием. В дальнейшем эта коммерческая организация без каких-либо законных оснований позиционировала себя правоприемником первоначальной общественной "АССПО". Гендиректор компании поставил на кадастровый учет участок площадью 119,6 га с разрешенным видом использования "занимаемый парком 60-тилетия Советской власти".

Затем из этого участка путем размежевания были образованы несколько земельных участков, которые по соглашению между министерством имущественных отношений Самарской области и "АССПО", на основании договоров купли-продажи перешли в собственность компании с измененным видом разрешенного использования - "под спортплощадки".

В 2020 г. очередной собственник земельного участка почти в 25 га ООО "Лагуна" решило разделить его и реализовать: 19 гектаров сдать в аренду строителям под высотную застройку, а оставшуюся часть продать Ферапонтовой под строительство магазинов. Но в Росреестре отказали в регистрации вновь образованных земельных участков, поскольку такое их предназначение не соответствует разрешенному виду использования.

Кроме того, один из спорных земельных участков был изъят для нужд Самарской области. Соглашение об изъятии было заключен между региональным минтрансом и "Лагуной".

Кировский районный суд, вынося решение, указал, что таким образом был нарушен запрет на приватизацию объектов общего пользования, парков и скверов. В итоге суд согласился с позицией истца и истребовал из незаконного владения ответчиков спорные земельные участки, а также обязал их освободить земельные участки от имеющихся на них некапитальных строений.