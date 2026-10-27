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Общество

В Самаре 4 ноября из‑за Крестного хода ограничат движение в центре и поменяют маршруты автобусов

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 ноября, в Самаре пройдет Крестный ход ко Дню народного единства. В этот день с 11:00 до 13:00 в историческом центре ограничат движение транспорта, велосипедов и средств индивидуальной мобильности, предупреждает городская мэрия.

Фото: мэрия Самары

Временно недоступными для проезда будут несколько участков улично-дорожной сети:
- Волжский проспект от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
- Студенческий переулок от ул. Чапаевской до Волжского проспекта;
- ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;
- ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и от ул. Венцека до
ул. Комсомольской;
- ул. Пионерская от ул. Максима Горького до ул. Водников.

Также на данных участках с 16:00 3 ноября до 13:00 4 ноября запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, в том числе СИМ и велосипедов.

Также 4 ноября с 06:00 до 13:00 будет недоступна парковка у Речного вокзала (ул. Венцека).

Указанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Фото: мэрия Самары

Общественный транспорт пойдет по временным схемам. Троллейбус № 16 и автобусы № 11, 61, 88, 261 будут следовать измененными маршрутами:

Фото: мэрия Самары

- автобусы № 11 проследует по Волжскому проспекту – улице Маяковского – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Самарской – улице Красноармейской – улице Максима Горького – улице Венцека – улице Водников – далее по своему маршруту; эти же улицы предусмотрены для объезда в обратном направлении:
- автобусы №№ 61, 88, 261 в сторону центра города поедут по Волжскому проспекту – улице Маяковского – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Самарской – улице Красноармейской – улице Куйбышева, при этом автобусы № 61 далее проследуют по своему маршруту, а автобусы №№ 88 и 261 — только до площади Революции; обратно — по указанным улицам.

Фото: мэрия Самары

Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки.

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