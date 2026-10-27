В Самаре 4 ноября из‑за Крестного хода ограничат движение в центре и поменяют маршруты автобусов

В среду, 4 ноября, в Самаре пройдет Крестный ход ко Дню народного единства. В этот день с 11:00 до 13:00 в историческом центре ограничат движение транспорта, велосипедов и средств индивидуальной мобильности, предупреждает городская мэрия.
Временно недоступными для проезда будут несколько участков улично-дорожной сети:
- Волжский проспект от ул. Маяковского до ул. Вилоновской;
- Студенческий переулок от ул. Чапаевской до Волжского проспекта;
- ул. Куйбышева от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской;
- ул. Вилоновская от Волжского проспекта до ул. Максима Горького;
- ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской и от ул. Венцека до
ул. Комсомольской;
- ул. Пионерская от ул. Максима Горького до ул. Водников.
Также на данных участках с 16:00 3 ноября до 13:00 4 ноября запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств, в том числе СИМ и велосипедов.
Также 4 ноября с 06:00 до 13:00 будет недоступна парковка у Речного вокзала (ул. Венцека).
Указанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Общественный транспорт пойдет по временным схемам. Троллейбус № 16 и автобусы № 11, 61, 88, 261 будут следовать измененными маршрутами:
- автобусы № 11 проследует по Волжскому проспекту – улице Маяковского – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Самарской – улице Красноармейской – улице Максима Горького – улице Венцека – улице Водников – далее по своему маршруту; эти же улицы предусмотрены для объезда в обратном направлении:
- автобусы №№ 61, 88, 261 в сторону центра города поедут по Волжскому проспекту – улице Маяковского – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Самарской – улице Красноармейской – улице Куйбышева, при этом автобусы № 61 далее проследуют по своему маршруту, а автобусы №№ 88 и 261 — только до площади Революции; обратно — по указанным улицам.
Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...