В Самарском цирке покажут шоу "Дикая планета"

С 31 октября Самарский цирк приглашает в путешествие по миру природы вместе с шоу "Дикая планета". Зрители смогут увидеть райских птиц, обезьян, дикобразов, тибетских яков, верблюдов, лошадей, пони и североамериканских бизонов.

Также в программе номера канатоходцев, жокейские трюки, выступление эквилибриста жонглёра на велосипеде, воздушных гимнастов, канатоходцев и акробатов. Ну и конечно, любимые публикой коверные клоуны Виктор и Татьяна Сильченко создадут атмосферу искреннего смеха и живого общения.

"Дикая планета" — это удивительное шоу, где захватывающие трюки, красота, юмор и эмоции объединяются в одно большое семейное представление, которое впечатлит и детей, и взрослых", - обещают организаторы.