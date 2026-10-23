Актер Александр Сетейкин учил самарских школьников читать по-настоящему

В школе № 46 имени прокурора Н. А. Баженова в Самаре состоялась встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино Александром Сетейкиным. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который Российское общество "Знание" реализует совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина.

Литературный клуб школы вошел в список самых активных клубов страны. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

В ходе диалога "Художественное слово в эталонном звучании" лектор рассказал школьникам о книгах, которые сопровождали его в жизни, о том, как литература формирует вкус и воображение, а также провел практический разбор чтения — объяснил, как интонация, пауза, темп и смысловые акценты помогают точнее передать авторскую мысль и что отличает просто грамотную речь от действительно выразительного и содержательного звучания.

"У меня был целый день, чтобы познакомиться с городом. Я здесь впервые и сильно восхищен. Я очень люблю спокойные города, люблю реки. Если бы не моя профессия, в которой очень тяжелый ритм работы, я бы, наверное, выбрал Самару. Вам очень повезло жить в этом прекрасном городе", — поделился впечатлениями Александр Сетейкин.

Актер начал беседу с рассказа о своих корнях. Родился он в Болгарии, где познакомились его родители, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и стал частью труппы Российского академического молодежного театра (РАМТ). Впервые он вышел на сцену в 10 лет в постановках "Золушка" и "Каменный цветок", а в 13 лет уже снимался в таких сериалах, как "Гаражи", "После школы" и "Универ". Широкая известность пришла к нему после роли Димы Дубина в фильме "Майор Гром". При этом своей самой нелюбимой, а также самой сложной ролью актер называет Никиту Куликова из сериала "Красновский". По его словам, сложность заключалась в том, что ему пришлось играть не столько персонажа, сколько самого себя в предложенных обстоятельствах, что является крайне трудной задачей для артиста.

В свободное время актер увлекается столярным ремеслом, обожает создавать предметы из дерева и мечтает открыть собственную мастерскую.

"Первой самостоятельно прочитанной книгой для меня стала "Человек-амфибия" Александра Беляева. Эта история произвела сильное впечатление. Есть ироничная связь: первая книга — почти комикс о супергерое, а самая известная роль — в фильме, также основанном на комиксах. Мечтаю сыграть в ремейке "Человека-амфибии", но уже в театральной постановке", — поделился лектор Общества "Знание".

Книгой, которая кардинально изменила его взгляд на жизнь, стал "Мартин Иден" Джека Лондона. История главного героя мотивировала актера больше работать над собой, стать дисциплинированнее и лучше учиться. Он отмечает, что это произведение заставляет задуматься о сложном жизненном пути и будет полезна в любом возрасте.

На вопрос о том, какие книги он рекомендует, Александр Сетейкин посоветовал рождественские рассказы Чарльза Диккенса, которые, по его словам, сочетают в себе драматизм, уют и сказочность. Для школьников он также рекомендовал "Алису в Стране чудес" Льюиса Кэрролла, отмечая ее глубину и множество скрытых смыслов.

Любимым литературным персонажем лектор назвал Ихтиандра из "Человека-амфибии". А из авторов, с которыми ему хотелось бы поужинать, он выделил Чарли Чаплина — не только как режиссера и актера, но и как автора, который, как ему кажется, мог бы ответить на многие его вопросы.

Из книг, которые заставили его смеяться, он вспомнил "Ревизора" Николая Гоголя, а тронула его до слез книга "Над пропастью во ржи" Джерома Д. Сэлинджера, особенно когда он играл роль Холдена Колфилда на сцене.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 200 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

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