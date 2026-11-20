На площадке Исторического парка "Россия — Моя история" в Самаре прошла лекция Российского общества "Знание" под названием "Цена огня: образ Прометея в культуре". Мероприятие собрало всех, кто интересуется историей искусства, философией и современными технологиями.

Лектором просветительской организации выступила доктор филологических наук, профессор кафедры философии, истории и теории мировой культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета Ирина Казакова.

Она отметила, что обращение к античному сюжету продиктовано вовсе не желанием пересказать давно известный миф. "Тема лекции актуальна не как обращение к античному сюжету, а как способ говорить о настоящем: о границах допустимого в науке и технике, об ответственности за создаваемое, о том, что прогресс — это не только расширение возможностей, но и расширение ответственности", — подчеркнула Ирина Казакова.

В ходе встречи слушатели проследили, как менялся образ титана на протяжении веков. Лектор Общества "Знание" объяснила природу мифа и его характерные черты, а затем показала эволюцию героя: от хитреца у Гесиода до благодетеля у Эсхила, от романтического бунтаря у Гете и Шелли до абсурдного страдальца у Кафки и постмодернистского "неудобного героя" у Мештерхази. Аудитория узнала о первых письменных источниках сказания, о сюжете с Пандорой, об освобождении Прометея Гераклом и о культе титана, отголоском которого стал эстафетный бег с факелом. Особое внимание лектор уделила переосмыслению мифа в Средние века, в эпоху Возрождения, в Просвещении и в романтизме.

Кроме того, Ирина Казакова посвятила часть лекции продолжению этой линии в культуре двадцатого века и в наши дни. Прометей вошел в живопись Пьеро ди Козимо и Рубенса, в музыку Бетховена, Листа и Скрябина, в современное кино, где к образу титана обратился Ридли Скотт, и в философию трансгуманизма.

В заключении лектор Общества "Знание" отметила, что Прометей давно перестал быть только персонажем древнего предания. Он стал символом того, что любой прогресс имеет свою цену, а за полученные знания человечество несет ответственность. "Ящик Пандоры" в этом контексте — не метафора прошлого, а формула нашего отношения к прогрессу.

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