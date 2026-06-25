Ветеран СВО из Самарской области после ранения и реабилитации вернулся к делу жизни и готовится к чемпионату "Абилимпикс"

С 26 июня по 1 июля в Казани пройдет чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников специальной военной операции "Абилимпикс". Мероприятие организовано по поручению президента России Владимира Путина и проводится второй год подряд.

От Самарской области на Чемпионат отправляются 12 ветеранов СВО с инвалидностью, которые превратили свои навыки в искусство. Участники продемонстрируют свои способности в разных компетенциях: слесарь санитарно-технических систем, инструктор по оказанию медицинской помощи, разработка и сборка БПЛА, инструктор по адаптивной физической культуре, слесарное дело, мастер по изготовлению пиццы, мебельщик и техник-протезист.

Так, ветеран СВО Юрий Ниськов отправляется на чемпионат и представит Самарскую область в компетенции "Слесарное дело".

Жизнь Юрия Ниськова — это пример несгибаемой воли. Его история началась на передовой в октябре 2022 г.: призванный по мобилизации, он без промедления отправился защищать рубежи под Лисичанском. Пройдя через тяжелые бои, получив ранение при спасении сослуживцев и долгие месяцы реабилитации, он не сломался. За проявленную отвагу он удостоен Ордена Мужества.

С поддержкой социального координатора самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Юрий получил все необходимое: от медпомощи до социальной адаптации, а главное — веру в будущее.

Трудоустройство ветеранов — важная мера поддержки фонда "Защитники Отечества". Сотрудники "АвтоВАЗа" — люди уникальные. Каждый из них посвятил свою жизнь заводу. Юрий пришел на "АвтоВАЗ" больше 30-ти лет назад и с тех пор остается верен предприятию. После лечения вернулся в родной цех — сейчас работает наладчиком.

Восстановиться в профессии и найти новые цели помог фонд "Защитники Отечества". Именно там социальные координаторы предложили Юрию попробовать силы в "Абилимпиксе".

"Мне предложили принять участие в чемпионате от фонда "Защитники Отечества". Я согласился. Посмотрел, какая компетенция мне подходит и выбрал слесарное дело. Теперь одна цель — победить. Будем стараться!", — поделился ветеран СВО Юрий Ниськов.

Юрий решил доказать, что участие в подобных чемпионатах является частью успешной социальной реабилитации для ветеранов СВО с инвалидностью и даст уникальную возможность получить новые профессиональные навыки, проявить способности, реализовать себя и принести пользу обществу, стране.

В цехе Юрия знают не только как ветерана, но и как мастера высочайшего класса. "Юрий Александрович является одним из наших лучших наладчиков на предприятии, в своей области, я бы сказал бы, равных ему нету. Юрий справляется с поставленными задачами. Горжусь тем, что такой человек, пройдя такой путь, продолжает свою работу здесь", — прокомментировал Александр Кисель, мастер цеха по механической обработке деталей.

Помогать ветеранам возвращаться к работе и осваивать новые профессии — одна из ключевых задач

фонда "Защитники Отечества", которая решается в тесном взаимодействии с правительством Самарской области.

"Правительство нашего региона в лице губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева поддерживает, оказывает возможную помощь ветеранам и семьям героев. В регионе существует региональная программа "Школа героев", где ветераны могут заявить о себе и после окончания обучения уже трудоустраиваются в государственные и муниципальные органы власти", — прокомментировала Мария Сапунова, заместитель руководителя самарского филиала фонда "Защитники Отечества" по связям с общественностью и государственными органами власти.

Организаторами чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов и участников СВО являются Минпросвещения РФ, правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан.