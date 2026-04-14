Делегация из Самарской области примет участие в работе V Съезда Российского общества "Знание", объединяющего просветителей страны

МОСКВА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
17 апреля в Национальном центре "Россия" состоится Съезд Российского общества "Знание". Соберутся более чем 300 делегатов и гостей из всех регионов страны - общественные и государственные деятели, представители госкорпораций и научного сообщества, лекторы и партнеры организации.

Среди делегатов - председатель регионального отделения просветительской организации, ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Владимир Богатырев, доцент кафедры Философия и социально-гуманитарные науки Самарского государственного технического университета Егор Макаров. В программе обсуждение актуальных вопросов работы просветительской организации, обмен опытом, обсуждение векторов дальнейшего развития и вручение наград.

"За пять лет, прошедшие с момента перезагрузки Общества "Знание", была проделана большая работа, чтобы сделать просвещение доступным для каждого. Сегодня наша инфраструктура охватывает всю страну: мы открываем новые Дома Знаний, создаем наблюдательные советы в регионах, постоянно расширяем географию присутствия. Видя огромный запрос на достоверные и объективные знания о России за рубежом, мы активно наращиваем международное сотрудничество. Уже открыли представительства в Абхазии и Южной Осетии, активно работаем в Таджикистане, где функционируют наши лектории, реализуем совместные планы с Белоруссией по проведению совместных мероприятий", -  отметил генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль.

Центральным событием Съезда станет пленарное заседание, где генеральный директор Общества "Знание" Максим Древаль представит отчет деятельности организации. К участию приглашены министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник президента Российской Федерации Елена Ямпольская, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, а также министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба. Модератор Съезда - первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

В рамках Съезда пройдет торжественная церемония вручения наград президента Российской Федерации и Российского общества "Знание" почетным просветителям и партнерам организации.

Деловую программу Съезда составят выступления делегатов и открытый диалог. Среди намеченных для обсуждения делегатами тем: ключевые вызовы просветительской деятельности в России, развитие и поддержка русского языка, задачи, приуроченные к Году единства народов России, и многое другое. Выступить в деловой программе приглашены: глава Чувашской Республики Олег Николаев, заместитель генерального директора по персоналу Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Татьяна Терентьева, российский ученый, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Владимир Зорин, председатель Синодального миссионерского отдела, архиепископ Зеленоградский, член научно-методического совета Российского общества "Знание" владыка Савва (Сергей Тутунов), ректор Бурятского государственного университета, председатель регионального отделения Российского общества "Знание" Алдар Дамдинов, учитель истории школы №854 г. Москвы, амбассадор Российского общества "Знание" Александр Оджо и другие эксперты.

Трансляция Съезда будет доступна на сайте Российского общества "Знание" и в социальной сети ВКонтакте.

Общество "Знание" - крупнейшая просветительская организация России с богатой историей и традициями просветительской работы, главная площадка страны для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми.

Проекты и мероприятия Общества, посвященные самым актуальным темам, направлены на популяризацию научных знаний в новых форматах, развитие и просвещение людей всех возрастов и профессий, демонстрацию отечественных достижений в науке, технике, спорте, искусстве и других областях.

Общество ежегодно проводит десятки тысяч просветительских мероприятий, создавая возможности для личностного развития и самореализации, для получения достоверной информации и востребованных знаний в очном формате и на цифровой платформе.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило 32 тыс. человек. Они провели свыше 256 тыс. лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,5 млрд просмотров.

