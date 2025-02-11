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В знак уважения к поколению победителей: в Самарской области побывал Снежный десант Победы

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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30 действующих бойцов и ветеранов стройотрядовского движения из разных регионов страны приняли участие во всероссийской молодежной добровольческой акции "Снежный десант РСО". В ее рамках отряды добровольцев отправляются в отдаленные от региональных центров населенные пункты и оказывают посильную помощь.

Фото: Пресс-служба Российских студенческих отрядов Самарской области

Этот год в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в благодарность ветеранам и участникам специальной военной операции объявлен президентом страны Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В знак солидарности акция Российских студотрядов также прошла под слоганом "Десант Победы". Особое внимание добровольцы уделили адресной помощи ветеранам ВОВ, детям войны и семьям участников специальной военной операции, а также благоустройству мемориалов и памятных мест.

Отряд Снежного десанта ветеранов стройотрядовского движения трудился на территории Красноярского и Кинельского районов. В его составе участники движения из Алтая, Пермского края, Удмуртии, Ульяновска, Архангельска, Москвы и Самары. Это практикующие врачи, один доктор и три кандидата медицинских наук, доценты, ассистенты кафедр, юристы, инженеры-конструкторы подводных лодок, самолетной и ракетной техники, а также бойцы студенческих отрядов Самарской области.

Десант традиционно отработал три полноценных дня. В школах бойцы провели мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по профориентации, а также спортивные соревнования для школьников старших классов, встречи с волонтерами объединений: "По зову сердца", "Шьем для наших", "Плетем для наших", а также поисковой группой "Поиск".

"Дорогие ветераны студотрядовского движения, ваша помощь местному населению бесценна. И неважно, сколько лет назад вы были в стройотряде. Вы так же готовы помогать всем нуждающимся. Фронт работы огромный: помощь пожилым, очистка памятников, митинг памяти героев и павших в Великой Отечественной войне, наставления нашему будущему поколению. Мы будем ждать вас вновь в следующем году", — поблагодарил участников акции заместитель главы Кинеля Сергей Козлов.

Для взрослых жителей десантники провели юридические консультации, оказали помощь ветеранам по хозяйству и уборке придомовой территории, а также специализированную медицинскую консультативную помощь.

Важной частью программы стали очистка от снега памятника матери, потерявшей в Великой Отечественной войне девять сыновей, а также митинги памяти героям, которые прошли в поселке Усть-Кинельский и у Вечного огня с участием Волонтеров Победы и юнармейцев из Центра военно-патриотического воспитания.

Ветераны студотрядовского движения провели большие полуторачасовые концерты. В них приняли участие поэты, композиторы, исполнители популярных песен, педагоги и актеры театра "Калейдоскоп" и участники легендарной команды-победителя Высшей лиги КВН "Дети лейтенанта Шмидта". В патриотическом блоке артисты работали в зале, исполняя песни вместе со зрителями.

"Мы благодарим вас за теплый прием. Главное — это наше отношение к вам и ваше — к нам. Мы приятно удивлены такими добрыми и гостеприимными жителями и развитой инфраструктурой", — отметил командир всероссийского отряда Снежного десанта "Старая Гвардия" Сергей Бритвин.

Всероссийская патриотическая акция "Снежный десант РСО. Десант Победы" — это молодежная добровольческая акция, объединяющая неравнодушных студентов, бойцов и ветеранов студенческих отрядов со всей страны. Каждый год участники акции проводят комплекс мероприятий: профориентационные работы со школьниками, шефская помощь, организация культурных и спортивных событий, юридические консультации, благоустройство памятников и мемориалов. В этом году всероссийский отряд Снежного десанта ветеранов впервые осуществляет свою деятельность на территории Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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