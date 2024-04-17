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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Опубликован ТОП-50 самых востребованных франшиз России

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рейтинг самых востребованных российских франшиз составили эксперты РБК по данным Роспатента о числе новых франшизных договоров за 2023 год. Шире всего оказалась представлена в рейтинге сфера ритейла: в список вошли 17 сетей продовольственной и непродовольственной розницы.

Фото: Предоставлено пресс-службой Пятерочки

В рейтинг вошла торговая сеть "Пятёрочка", отмеченная как один самых динамичных брендов по приросту спроса предпринимателей — даже несмотря на то, что не относится к массовому сегменту. Франшиза сети поднялась на 13 позиций по сравнению с прошлым годом, что стало одним из лучших показателей динамики среди брендов в рейтинге.

Согласно данным Роспатента, количество заявок на франшизу федерального ритейлера за год выросло на 60%. Франшиза доступна предпринимателям в разных регионах России, в том числе и в Самарской области. В экспертном комментарии к рейтингу основательница каталога franshiza.ru Нина Семина отметила, что у "Пятёрочки" нет весомых конкурентов по формату и ценовому сегменту.

Также эксперты рейтинга подчеркивают, что популярность франчайзинга в России продолжает расти: число зарегистрированных договоров на рынке за прошлый год выросло почти на 5%, а за последние 5 лет — в 1,5 раза.

"Россияне все чаще запускают бизнес по франшизе, ведь это доступный способ начать свое дело или зайти на интересующий рынок. В частности, открыть свой продуктовый магазин гораздо проще под известным брендом, чем с нуля. В сфере продовольственного ритейла предприниматели считают нашу франшизу одной из самых эффективных — об этом говорят и данные рейтинга, и статистика открытий точек от действующих партнеров: как правило, одним магазином они не ограничиваются", — отметил Михаил Кольцов, директор департамента франчайзинга "Пятёрочки".

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