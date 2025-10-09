Месяц профессий в "Пятёрочке": тысячи детей поиграли в пекаря, спасателя и медика

Торговая сеть "Пятёрочка" в партнёрстве с Ассоциацией профориентологов и онлайн-кинотеатром "Ноль Плюс" подвела итоги проекта "Точка роста", направленного на профессиональное самоопределение среди детей и подростков. В 34 регионах на площадках "Центров местного сообщества" прошло 150 событий, посвящённых образованию, просвещению и развитию компетенций в самых разных областях — от здоровья и медицины до понимания важных социальных вопросов. Участниками мероприятий стали более 120 тыс. человек, сообщили организаторы.

Идея приурочить такой проект к началу учебного года возникла не случайно. Сентябрь — время, когда школьники и студенты в погоне за знаниями садятся за парты. "Точка роста" позволила продолжить эту добрую традицию: на целый месяц магазины торговой сети стали уникальной площадкой, где юные гости могли расширить свой кругозор и обрести новые полезные навыки.

Ассоциация профориентологов провела в Саратове, Иркутске, Москве, Жуковском, Раменском, Новороссийске занятия для подростков — им рассказали о разных профессиях и в игровой форме познакомили с правилами приема в колледжи и вузы. Директора магазинов "Пятёрочка" в Елабуге (Татарстан) и Кирове устроили для детей веселые экскурсии, в ходе которых знакомили их со спецификой работы пекаря, продавца и других специалистов.

В Уфе студенты-волонтёры местного медицинского университета провели тренинги по оказанию первой помощи. Будущие медики продемонстрировали, какие действия можно предпринять, если близкий человек или прохожий попал в беду. Сотрудники Российского Красного Креста в Великом Новгороде организовали целый фестиваль, где учили ребят правилам поведения в экстренной ситуации, рассказывали о донорстве крови и костного мозга. В рамках образовательной программы "Школа питания" в Ярославле, Кыштыме, Боре, Чебоксарах для маленьких детей был организован урок в интерактивном формате по сбору корзины с полезными продуктами.

"Каждый ребёнок мечтает о будущем, и наша задача — помочь ему найти свой путь. Мы видели, как горят глаза каждого из них, когда они узнают о профессиях, пробуют себя в новых ролях или учатся помогать другим. "Точка роста" показала, что вместе мы можем подарить детям уверенность в себе, знания и поддержку, которая так необходима в начале жизненного пути", — отметила Снежана Малясова, руководитель проекта "Центры местного сообщества" торговой сети "Пятёрочка".

Но самый необычный формат обучения предложил онлайн-кинотеатр "Ноль Плюс". Он пригласил детей и их родителей на просмотр и обсуждение фильмов из его собственной библиотеки. Короткометражки были подобраны со смыслом: в каждой шёл разговор о значимых для любого человека ценностях — любви, дружбе, доброте, милосердии, семейных отношениях. После каждого показа зрители оставались, чтобы поделиться впечатлениями и обсудить поднятые в фильме проблемы. Всего прошло десять таких тематических показов-обсуждений в Республиках Карелия, Башкортостан, Чувашия, Вологодской, Кировской, Челябинской, Самарской и Новосибирской областях, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

"Благодаря "Точке роста" мы вместе показали, что киноклубная деятельность возможна в самых разных местах — даже там, где люди встречаются ежедневно. Это расширяет представления о воспитательном и образовательном процессе: кино становится инструментом развития личности, укрепления соседских связей и локальной культуры. "Центры местного сообщества" (ЦМС) дают удивительную возможность выйти за рамки образовательных учреждений и использовать привычное, доступное пространство магазина как место для общения и культурного взаимодействия", — поделился мнением Пётр Агеев, директор по развитию кинопедагогики Института развития кино и медиа и экосистемы "Ноль Плюс".

"Центры местного сообщества" — проект торговой сети "Пятёрочка", направленный на развитие культуры добрососедства. Он также способствует реализации социальных инициатив жителей районов и близлежащих домов. На данный момент к ЦМС подключены 5 тыс. магазинов сети в 67 регионах страны.