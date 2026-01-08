ЦСК ВВС уверенно обыграл СКА-ВМФ

В среду, 7 января, ХК ЦСК ВВС одержал победу над СКА-ВМФ в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба "летчиков".

Самарцы захватил инициативу уже в первом периоде. Счет открыл Егор Морозов после передач Данилы Дяденькина и Егора Ганабина.

Во втором игровом отрезке преимущество гостей закрепил Артемий Кузнецов, замкнув комбинацию с участием Данилы Дяденькина и Евгения Калабушкина.

В третьем периоде хозяева сумели сравнять счет усилиями Николаева, однако концовка осталась за ЦСК ВВС.

Победную шайбу на 56-й минуте забросил Данил Бородин, а затем Раиль Мустафин и Данила Дяденькин отправили шайбы в пустые ворота, окончательно сняв вопросы о победителе — 5:2 в пользу гостей.

По статистике встречи ЦСК ВВС значительно превзошел соперника по броскам (75–42) и броскам в створ (42–22), подтвердив игровое преимущество на протяжении всего матча.

Отдельно стоит отметить дисциплину команд, матч прошел без штрафных минут.