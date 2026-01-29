"Ладья" победила "Кузнецких Медведей"

В четверг, 29 января, на стадионе Кузнецких Металлургов им. Олега Короленко состоялся матч между тольяттинским ХК "Ладья" и местным ХК "Кузнецкие Медведи".

"Ладья" повела в счете на четвертой минуте — Михаил Ворфоломеев забросил первую в матче шайбу. На 34-й минуте Ворфоломеев замкнул передачу Марат Павлова в большинстве и оформил четвертый в сезоне дубль. На 38-й минуте при игре в меньшинстве Матвей Умеренков убежал один на один с голкипером хозяев и забросил третью шайбу в ворота "Медведей".

В оставшееся время счет не изменился. 3:0, победа "Ладьи". Вратарь волжан Матвей Никонович отразил 29 бросков и во второй раз в сезоне сыграл "на ноль". Тольяттинцы взяли реванш за домашнее поражение от сибиряков (2:3). "Кузнецкие Медведи" (Новокузнецк) — "Ладья" — 0:3 (0:1; 0:2; 0:0)